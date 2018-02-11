«Урал» отправил двух игроков в аренду в Армению

Екатеринбургский «Урал» сообщил о расставании с двумя футболистами. Так, Александр Щербаков и Сергей Серченков отправились в аренду в ереванский «Алашкерт».

«В нынешнем сезоне «Алашкерт» лидирует в чемпионате своей страны, опережая ближайшего конкурента на 6 очков. Ереванский клуб регулярно участвует в квалификации Лиги Чемпионов, и выступление в этой команде, рассчитывают в руководстве «Урала», даст молодым футболистам большой опыт и положительным образом скажется на развитии дальнейшей карьеры.

Желаем Александру Щербакову и Сергею Серченкову успешного выступления в чемпионате Армении, получения регулярной игровой практики и отсутствия травм!» – говорится в релизе «шмелей».

Срок аренды завершится летом.