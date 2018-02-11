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    «Урал» отправил двух игроков в аренду в Армению

    Екатеринбургский «Урал» сообщил о расставании с двумя футболистами. Так, Александр Щербаков и Сергей Серченков отправились в аренду в ереванский «Алашкерт».

    «В нынешнем сезоне «Алашкерт» лидирует в чемпионате своей страны, опережая ближайшего конкурента на 6 очков. Ереванский клуб регулярно участвует в квалификации Лиги Чемпионов, и выступление в этой команде, рассчитывают в руководстве «Урала», даст молодым футболистам большой опыт и положительным образом скажется на развитии дальнейшей карьеры.

    Желаем Александру Щербакову и Сергею Серченкову успешного выступления в чемпионате Армении, получения регулярной игровой практики и отсутствия травм!» – говорится в релизе «шмелей».

    Срок аренды завершится летом.

    Источник: ФК «Урал»

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    11.02.2018 14:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 12 февраля 2018, 15:52

      а потом они станут играть нормально и уйдут в зенит на лавке сидеть...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 февраля 2018, 18:33

      очень даже верное, дальновидное решение. наберутся опыта, почувствуют вкус игры и вернутся возможно игроками уже основного состава.

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 февраля 2018, 15:02

      И это правильно . Пускай набираются опыта , тем более в другой стране !

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 февраля 2018, 14:44

      Толково! Думать сейчас о будущем - это перспективно и, в конце концов, оправдает и идею и время!

      3
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      Рейтинг: +1426

      VSt 11 февраля 2018, 14:30

      Пусть получат опыт и возвращаются мастерами основного состава.

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