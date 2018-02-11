Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Урал» отправил двух игроков в аренду в Армению

11 февраля 2018, 14:15
6

Екатеринбургский «Урал» сообщил о расставании с двумя футболистами. Так, Александр Щербаков и Сергей Серченков отправились в аренду в ереванский «Алашкерт».

«В нынешнем сезоне «Алашкерт» лидирует в чемпионате своей страны, опережая ближайшего конкурента на 6 очков. Ереванский клуб регулярно участвует в квалификации Лиги Чемпионов, и выступление в этой команде, рассчитывают в руководстве «Урала», даст молодым футболистам большой опыт и положительным образом скажется на развитии дальнейшей карьеры.

Желаем Александру Щербакову и Сергею Серченкову успешного выступления в чемпионате Армении, получения регулярной игровой практики и отсутствия травм!» – говорится в релизе «шмелей».

Срок аренды завершится летом.

Источник: ФК «Урал»
Россия. Премьер-лига Урал Серченков Сергей Щербаков Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik12
1518347830
Наверное, игрочки грозились слить всю инфу по договорнякам "Урала".
Ответить
VSt
1518348609
Пусть получат опыт и возвращаются мастерами основного состава.
Ответить
insider_retro
1518349496
Толково! Думать сейчас о будущем - это перспективно и, в конце концов, оправдает и идею и время!
Ответить
dok66
1518350542
И это правильно . Пускай набираются опыта , тем более в другой стране !
Ответить
OfaZavr
1518363224
очень даже верное, дальновидное решение. наберутся опыта, почувствуют вкус игры и вернутся возможно игроками уже основного состава.
Ответить
Karpathian
1518439934
а потом они станут играть нормально и уйдут в зенит на лавке сидеть...
Ответить
Главные новости
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
1
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
1
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
2
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре
15:46
6
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
15:10
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
16
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
15
Все новости
Все новости
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
17:49
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
16:47
1
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
16:07
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
15:37
1
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
16
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
15
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
14:24
2
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
3
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
13
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
13:29
2
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь
13:11
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
5
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
10
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
19
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
12
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
«Локомотив» может купить полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
1
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
3
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
8
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
28
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
6
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+