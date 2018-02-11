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    Зидан не понимает, за что «Сантьяго Бернабеу» вновь освистывал Бензема

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выразил непонимание по поводу свиста в адрес своего форварда Карима Бензема во время матча 23 тура Примеры против «Реал Сосьедада» (5:2).

    «Не понимаю, что не устраивает фанатов во французе. Впрочем, болельщики вправе делать все что хотят. Карим много отрабатывал, только удачи немного не хватало в завершающей стадии. Надеюсь, повезет в других матчах», – сказал Зидан.

    Отметим, что Бензема последний раз забивал в Примере в ноябре 2017 года.

    Источник: Football Espana

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    11.02.2018 12:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +324

      hellkid 14 февраля 2018, 19:19

      И я не понимаю. Да, нападающий должен забивать голы. но на первом месте - командная игра и общий результат. И вот в ней - Бенз как влитой и уже давно.

      0
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      Рейтинг: +232

      Sterh 12 февраля 2018, 10:45

      "Не понимаю, что не устраивает фанатов во французе"
      Ты не думаешь, что такими фразами падаешь в глазах болельщиков? Твое понимание НЕ ТО, ЧТО ФУТБОЛА - а обычных, человеческих вещей вызывает большое сомнение..
      Попробуй погуглить, я не знаю.. Поищи - "что должен делать форвард в футболе".. У тебя, наверное, много литературы футбольной..

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 11 февраля 2018, 15:31

      Не устраивает его ежегодная голевая фейерия. Свистом просят тренера что б он на это как то повлиял.

      1
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 11 февраля 2018, 12:49

      Ну, Зизу, ну ты же не настолько тупой и ограниченный. Всем давно всё ясно - Карим никогда не соответствовал уровню "Реала" с самого первого покупки. Всегда кто-то тянул команду, а в последние годы КриРо. Но когда Роналду пошёл на спад, все проблемы "Реала" и Карима в частности выявились на свет. Но почему-то Зидан вместо того, чтобы вскрыть этот гнойник, очистить рану, всеми силами делает вид , что ничего не происходит. Очень жаль, что Зидан струсил сделать смелый, но так нужный поступок -обновить команду.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 февраля 2018, 12:31

      Поддельное непонимание!
      Для многих очевидно несоответствие Карима уровню команды и неистребимое желание тренера ставить его в состав! Отсюда и эмоции!

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