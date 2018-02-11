Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зидан не понимает, за что «Сантьяго Бернабеу» вновь освистывал Бензема

Зидан не понимает, за что «Сантьяго Бернабеу» вновь освистывал Бензема

11 февраля 2018, 12:04
5

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выразил непонимание по поводу свиста в адрес своего форварда Карима Бензема во время матча 23 тура Примеры против «Реал Сосьедада» (5:2).

«Не понимаю, что не устраивает фанатов во французе. Впрочем, болельщики вправе делать все что хотят. Карим много отрабатывал, только удачи немного не хватало в завершающей стадии. Надеюсь, повезет в других матчах», – сказал Зидан.

Отметим, что Бензема последний раз забивал в Примере в ноябре 2017 года.

Источник: Football Espana
Испания. Примера Реал Бензема Карим Зидан Зинедин
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1518341488
Поддельное непонимание! Для многих очевидно несоответствие Карима уровню команды и неистребимое желание тренера ставить его в состав! Отсюда и эмоции!
Ответить
Hala Madrid
1518342558
Ну, Зизу, ну ты же не настолько тупой и ограниченный. Всем давно всё ясно - Карим никогда не соответствовал уровню "Реала" с самого первого покупки. Всегда кто-то тянул команду, а в последние годы КриРо. Но когда Роналду пошёл на спад, все проблемы "Реала" и Карима в частности выявились на свет. Но почему-то Зидан вместо того, чтобы вскрыть этот гнойник, очистить рану, всеми силами делает вид , что ничего не происходит. Очень жаль, что Зидан струсил сделать смелый, но так нужный поступок -обновить команду.
Ответить
Патронташ
1518352317
Не устраивает его ежегодная голевая фейерия. Свистом просят тренера что б он на это как то повлиял.
Ответить
Sterh
1518421556
"Не понимаю, что не устраивает фанатов во французе" Ты не думаешь, что такими фразами падаешь в глазах болельщиков? Твое понимание НЕ ТО, ЧТО ФУТБОЛА - а обычных, человеческих вещей вызывает большое сомнение.. Попробуй погуглить, я не знаю.. Поищи - "что должен делать форвард в футболе".. У тебя, наверное, много литературы футбольной..
Ответить
hellkid
1518625191
И я не понимаю. Да, нападающий должен забивать голы. но на первом месте - командная игра и общий результат. И вот в ней - Бенз как влитой и уже давно.
Ответить
Главные новости
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
1
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
1
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
2
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре
15:46
6
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
15:10
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
16
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
15
Все новости
Все новости
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
15:10
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
3
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
Вчера, 21:57
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
Вчера, 19:30
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
Вчера, 13:56
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
Вчера, 09:54
3
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
16 августа
8
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
16 августа
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
16 августа
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
15 августа
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
14 августа
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
14 августа
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
14 августа
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
14 августа
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
14 августа
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
13 августа
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+