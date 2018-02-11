Зидан не понимает, за что «Сантьяго Бернабеу» вновь освистывал Бензема

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выразил непонимание по поводу свиста в адрес своего форварда Карима Бензема во время матча 23 тура Примеры против «Реал Сосьедада» (5:2).

«Не понимаю, что не устраивает фанатов во французе. Впрочем, болельщики вправе делать все что хотят. Карим много отрабатывал, только удачи немного не хватало в завершающей стадии. Надеюсь, повезет в других матчах», – сказал Зидан.

Отметим, что Бензема последний раз забивал в Примере в ноябре 2017 года.