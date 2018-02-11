Венгер: «Цель «Арсенала» – попадание в Лигу чемпионов через АПЛ»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после поражения от «Тоттенхэма» (0:1) отметил, что его команда надеется войти в четверку лучших в АПЛ по итогам сезона.

«Меня расстроил результат игры с «Тоттенхэмом», ведь наша приоритетная задача – попадание в Лигу чемпионов через АПЛ. Мне не особо нравится идея сделать это через Лигу Европы, я не считаю, что это правильно.

Если у нас будет такой шанс – нужно попробовать им воспользоваться. Но приоритетом все еще остается Премьер-лига», – заверил Венгер.

Стоит отметить, что на данный момент «Арсенал» занимает в турнирной таблице чемпионата Англии шестое место.