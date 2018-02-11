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    Венгер: «Цель «Арсенала» – попадание в Лигу чемпионов через АПЛ»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после поражения от «Тоттенхэма» (0:1) отметил, что его команда надеется войти в четверку лучших в АПЛ по итогам сезона.

    «Меня расстроил результат игры с «Тоттенхэмом», ведь наша приоритетная задача – попадание в Лигу чемпионов через АПЛ. Мне не особо нравится идея сделать это через Лигу Европы, я не считаю, что это правильно.

    Если у нас будет такой шанс – нужно попробовать им воспользоваться. Но приоритетом все еще остается Премьер-лига», – заверил Венгер.

    Стоит отметить, что на данный момент «Арсенал» занимает в турнирной таблице чемпионата Англии шестое место.

    Источник: Goal.com

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    11.02.2018 08:48
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 11 февраля 2018, 22:11

      Боруссия, Милан, Атлетико, Наполи могут этот подтвердить...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 11 февраля 2018, 22:09

      похоже Арсен не видел, кто кроме него в ЛЕ выступает!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 11 февраля 2018, 22:08

      33 очка в розыгрыше... должны сыграться... весна обычно сильная у Арсенала

      0
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      Рейтинг: +111

      lisal 11 февраля 2018, 21:39

      ЛЕ это по итогу ваших игр единственный шанс.

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 11 февраля 2018, 11:43

      Вот в этом есть большие сомнения, просто огромнейшие сомнения!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 11 февраля 2018, 11:14

      ахахахахах в че. я так орал что даже соседи прибежали. ахахахахах

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 11 февраля 2018, 10:05

      С такой игрой не вползти в четверку

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 февраля 2018, 09:46

      Арсенал выиграет ЛЕ иначе им удачи не видать

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI > Garrincha58 11 февраля 2018, 12:15

      Никогда мы ЛЕ не возьмем. У нас никогда это не было целью и продолжает быть обузой, а не турниром, который способен нас вернуть в ЛЧ. А поскольку именно такая установка от Венгера Арсенал ЛЕ не возьмет никогда. Арсен уверенно топит Арсенал, и с каждым годом все глубже. В том году мы уже будем №6 в АПЛ

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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 11 февраля 2018, 09:16

      Скорей всего последний сезон Арсена.

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI 11 февраля 2018, 08:55

      Плохо как-то все. С каждым поражением маразм нашего рулевого только усиливается. И это уже совсем не смешно

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