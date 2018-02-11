Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реконструированных «Лужниках».

«В прошлом году открылись обновленные «Лужники» – самый большой стадион страны на 81 тысячу зрителей. Уложились и в сроки, и в бюджет. В ФИФА высоко оценили архитектуру трибун и обзор поля. Этим летом в «Лужниках» пройдут семь матчей ЧМ-2018. Легендарная история стадиона продолжается», — написал Собянин в своем твиттере

«Лужники» примут матчи чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля.