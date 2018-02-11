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    Собянин — о  «Лужниках»: «Уложились и в сроки, и в бюджет. В ФИФА высоко оценили архитектуру и обзор поля»

    Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реконструированных «Лужниках».

    «В прошлом году открылись обновленные «Лужники» – самый большой стадион страны на 81 тысячу зрителей. Уложились и в сроки, и в бюджет. В ФИФА высоко оценили архитектуру трибун и обзор поля. Этим летом в «Лужниках» пройдут семь матчей ЧМ-2018. Легендарная история стадиона продолжается», — написал Собянин в своем твиттере

    «Лужники» примут матчи чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Twitter

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    11.02.2018 01:00
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 13 февраля 2018, 14:54

      Как бы этот придурок плиткой футбольное поле не обложил..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 февраля 2018, 08:51

      После проведения ЧМ-2018 в России стадион Лужники не будет задействован
      московскими командами РФПЛ. Поэтому, играть на нем будут главные
      футболёры страны, это правительство России, мэрия и правительство Москвы,
      депутаты госдумы и члены РФС. Главным судьей всех игр, будет В.В.Путин. Эти цирковые игры, для болельщиков, будут бесплатными.

      1
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      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > vladimir-7 11 февраля 2018, 09:17

      Злой ты какой-то... Что-то случилось в личке?

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > BarStep 11 февраля 2018, 09:41

      С чего ты взял? Может быть ты реально скажешь: кто
      содержать стадион будет и играть на нем? У Москвы
      денег на содержание Лужников нет. Только с трибуны
      Президент и правительство РФ, а также Мэр Москвы
      заявляют о достойной жизни россиян.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > vladimir-7 11 февраля 2018, 10:26

      Так вот куда тебя занесло, - в предвыборную компанию... Понимаешь, люди как бы не вечны, и завтра..., ну после завтра - будет другой мэр, другое правительство, другой президент, а вот то, что сделано сейчас - останется на много дольше... Если, конечно вашими стараниями стадионы опять не превратятся в вещевые рынки... А на содержание Лужников деньги у Москвы найдутся, поверь мне, не такая уж это затратная статья для бюджета...

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > BarStep 11 февраля 2018, 11:26

      Жаль, что ты так примитивно всё рассматриваешь, поэтому
      дальнейшее рассуждение с тобой не имеет смысла.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > vladimir-7 11 февраля 2018, 12:43

      Соглашусь..., когда нет аргументированных доводов - лучше не рассуждать вообще...

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 11 февраля 2018, 07:26

      Основной вопрос: для кого построили, кто играть будет?

      2
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > ДАША Д 11 февраля 2018, 09:18

      Дети Даш..., дети... И это самое главное...

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > BarStep 11 февраля 2018, 09:43

      Мечтатель.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > vladimir-7 11 февраля 2018, 10:31

      Это реалии, а не мечтания.... По крайней мере лучше мечтать, чем быть озлобленным и всюду выискивать только негатив...

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