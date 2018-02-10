Венгер — о поражении от «Тоттенхэма»: «Мы не могли позволить себе проиграть»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о матче 27-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:1).

«Мы не могли позволить себе проиграть в этом матче. Мы должны были бороться до тех пор, пока у нас оставались математические шансы на победу. На кону стояло больше, чем просто победа в дерби, поэтому проигрывать так, как это сделали мы, очень обидно.

Думаю, матч закончился после перерыва. Мы упустили возможности забить в контратаках, которые нельзя упускать на нашем уровне.

В начале второго тайма мы должны были пропустить больше одного мяча. Их гол выбил нас из равновесия, а потом у них было еще две или три возможности забить», — сказал Венгер.

«Арсенал» с 45-ю очками занимает шестую строчку в турнирной таблцие.