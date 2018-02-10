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    Венгер — о поражении от «Тоттенхэма»: «Мы не могли позволить себе проиграть»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о матче 27-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:1).

    «Мы не могли позволить себе проиграть в этом матче. Мы должны были бороться до тех пор, пока у нас оставались математические шансы на победу. На кону стояло больше, чем просто победа в дерби, поэтому проигрывать так, как это сделали мы, очень обидно.

    Думаю, матч закончился после перерыва. Мы упустили возможности забить в контратаках, которые нельзя упускать на нашем уровне.

    В начале второго тайма мы должны были пропустить больше одного мяча. Их гол выбил нас из равновесия, а потом у них было еще две или три возможности забить», — сказал Венгер.

    «Арсенал» с 45-ю очками занимает шестую строчку в турнирной таблцие.

    Источник: Skysports

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    10.02.2018 20:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 11 февраля 2018, 05:44

      Плохо Арсен, очень плохо....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67296

      portero 10 февраля 2018, 23:15

      этому Арсеналу выход в ЛЕ уже счастье

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 10 февраля 2018, 23:04

      проблема Арсенала это Венгер, он уже давно просто бабки зарабатывает ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 10 февраля 2018, 21:39

      Ох и ах.
      Полнейший отстой, а не Арсенал.
      Да мы вообще не играли, а мяч пытались катать

      0
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