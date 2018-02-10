Венгер: «Ключевым в матче с «Тоттенхэмом» был первый гол. И его пропустил «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал выездное поражение от «Тоттенхэма» (0:1) в поединке 27-го тура АПЛ.

«В первом тайме мы упустили три или четыре возможности в контратаке, это было сложно проглотить. Мы совсем мало сдерживали «Тоттенхэм».

Как только соперник забил, вы могли видеть, что мы пошатнулись, и они могли забить еще. Но в последние 10 минут матча счет должен был стать 1:1.

Первый гол был ключевым в таком матче, и его пропустили мы. Кейн обеспечил разницу, вот что он такое. Я видел повтор, это не фол, а просто хорошая игра центрфорварда. Мы можем пенять только на себя.

«Арсеналу» будет сложно закончить сезон в топ-4, но мы должны продолжать бороться», – сказал Венгер.