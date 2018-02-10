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    Венгер: «Ключевым в матче с «Тоттенхэмом» был первый гол. И его пропустил «Арсенал»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал выездное поражение от «Тоттенхэма» (0:1) в поединке 27-го тура АПЛ.

    «В первом тайме мы упустили три или четыре возможности в контратаке, это было сложно проглотить. Мы совсем мало сдерживали «Тоттенхэм».

    Как только соперник забил, вы могли видеть, что мы пошатнулись, и они могли забить еще. Но в последние 10 минут матча счет должен был стать 1:1.

    Первый гол был ключевым в таком матче, и его пропустили мы. Кейн обеспечил разницу, вот что он такое. Я видел повтор, это не фол, а просто хорошая игра центрфорварда. Мы можем пенять только на себя.

    «Арсеналу» будет сложно закончить сезон в топ-4, но мы должны продолжать бороться», – сказал Венгер.

    Источник: BBC

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    10.02.2018 18:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +288

      фантоци 10 февраля 2018, 21:45

      Во втором тайме Тоттенхем просто смял арсенал,обидно(надежда только на лигу европы

      0
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 10 февраля 2018, 19:57

      Ключевым был Чех, без него бы пролетели еще больше 4 или 5 ноль

      1
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      Рейтинг: +421

      LMI 10 февраля 2018, 19:53

      У нашего Арсенала 2 ключевые проблемы - отсутствие команды, т.е. духа команды, и оборона. Если второе еще как-то можно решить, то с первым проблемы не решаются уже с поры знаменитых непобедимых. Вот где была команда, потому и непобедимая была. А нынешний Арсенал - балерины мягкотелые

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 10 февраля 2018, 18:37

      ой дурак ! ой дурак ! венгер ключевой момент проигрыша матча с тотенхэмом - ЭТО ТО ЧТО ТЫ ТРЕНЕР АРСЕНАЛА ! физрук топишь клуб !

      -1
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