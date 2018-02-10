Лодыгин отбил два пенальти. «Тоттенхэм» победил «Арсенал» в дерби. Дайджест событий дня

Министр спорта Украины не хороший человек!Не хочешь сам ехать зачем болельщиков призывать на такой гнилой поступок!!!
«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал». Единственный мяч забил Кейн.
«Спорт-Экспресс»: «Зенит» договорился о приобретении Оздоева за 3,3 миллиона.
«Спартак» постарается осуществить трансфер Набиуллина на следующей неделе.
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Марибор». Лодыгин отбил два пенальти.
Sport.es: Луис Суарес может перейти в «Челси».
В возрасте 36 лет скончался экс-игрок «МЮ» и сборной Ирландии Миллер.
Министр спорта Украины призвал болельщиков не ехать в Россию на ЧМ-2018.
«Интер» готов продать Шкриньяра за 80 миллионов.