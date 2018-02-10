Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лодыгин отбил два пенальти. «Тоттенхэм» победил «Арсенал» в дерби. Дайджест событий дня

    «Тоттенхэм» обыграл «Арсенал». Единственный мяч забил Кейн.

    «Спорт-Экспресс»: «Зенит» договорился о приобретении Оздоева за 3,3 миллиона.

    «Спартак» постарается осуществить трансфер Набиуллина на следующей неделе.

    Товарищеский матч. «Зенит» победил «Марибор». Лодыгин отбил два пенальти.

    Sport.es: Луис Суарес может перейти в «Челси».

    В возрасте 36 лет скончался экс-игрок «МЮ» и сборной Ирландии Миллер.

    Министр спорта Украины призвал болельщиков не ехать в Россию на ЧМ-2018.

    «Интер» готов продать Шкриньяра за 80 миллионов.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2018 21:10
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog 11 февраля 2018, 02:24

      Министр спорта Украины не хороший человек!Не хочешь сам ехать зачем болельщиков призывать на такой гнилой поступок!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 11 февраля 2018, 00:18

      Зенит с победой, Лодыгина с удачной игрой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 11 февраля 2018, 00:00

      Малафеева затмит

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11