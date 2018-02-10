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  • Лодыгин отбил два пенальти. «Тоттенхэм» победил «Арсенал» в дерби. Дайджест событий дня

Лодыгин отбил два пенальти. «Тоттенхэм» победил «Арсенал» в дерби. Дайджест событий дня

10 февраля 2018, 21:10
3

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
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пряник929
1518296458
Малафеева затмит
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Павел Амурский
1518297528
Зенит с победой, Лодыгина с удачной игрой.
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igormaddog
1518305090
Министр спорта Украины не хороший человек!Не хочешь сам ехать зачем болельщиков призывать на такой гнилой поступок!!!
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