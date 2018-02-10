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  • Министр спорта Украины призвал болельщиков не ехать в Россию на ЧМ-2018

Министр спорта Украины призвал болельщиков не ехать в Россию на ЧМ-2018

10 февраля 2018, 06:48
32

Министр спорта Украины Игорь Жданов выступил с заявлением касательно чемпионата мира-2018. Политик призывает украинских любителей футбола не ехать в Россию на летнее соревнование.

«Я видел, насколько все мировое сообщество было близко к принятию этого решения два года назад. Когда начались судебные процессы против бывшего руководства ФИФА, изменения, обвинения в коррупции при предоставлении права на проведение ЧМ. Я думал, что тогда будет это решение принято.

Сейчас эта кампания спала. Осталось шесть месяцев до ЧМ. Я думаю, что тема с повестки дня снята. Хотя с точки зрения наших национальных интересов мы делали все, чтобы этот чемпионат не состоялся в России. Но наши возможности здесь очень ограничены.

Я хочу призвать наших болельщиков не ехать туда. Особенно участников АТО. Я думаю, мы можем сделать общее заявление с МИД, СБУ, что делать этого не надо», – сказал Жданов телеканалу «Перший».

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Украина. Премьер-лига
Комментарии (32)
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vladik12
1518236214
Министр спорта? Не думал, что в Украине есть спорт.
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Томь вперёд
1518236744
Вот вы с... продажные и сидите там у себя грызитесь, а нормальных и адекватных украинцев милости просим, приезжайте!
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BarStep
1518236763
Ну и, что нам с того? Как говорится: "баба с возу - кобыле легче"... Их на этом чемпе нет, и даже не нужно придумывать типа: "нейтральные футболисты из Украины"....
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shinnik
1518239667
присоединяемся к мнению свидомого специалласта. не надо сюда ехать.
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absent32
1518243248
различное сцыкло как минспорта и отдельные люди причастные к футболу можете не ехать, а тем кому не наплевать и любителям футбола Добро Пожаловать!!! я уверен, что любой гость на ЧМ, в том числе и из Украины не будет себя чувствовать жертвой как это описывают как украинские так и западные СМИ. каждый получит удовольствие от этого замечательного праздника и от прибывания в России!!!
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vodomut
1518244369
они нам и на х..не нужны!
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Сильвербой
1518245021
Адекватные люди, которые любят футбол, у вас и спрашивать не будут, сядут и приедут на праздник футбола!!! А конченные дол...***, вроде тебя, оденут вышиванки, укутаются флагом, будут смотреть «Перший» и скрежеча зубами выкрикивать слава украине!!!
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insider_retro
1518245936
Два года назад начал надеяться и наконец-то понял, что обломался!!! И ещё раз обломается!! Люди в любой стране, редко прислушиваются к призывам крупных чиновников!! А тут и тем более подзабьют!! ЧМ - не разменная монета в бредовых устремлениях!!
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OfaZavr
1518248514
уже из последних сил пытаются напакостить как-нибудь но адекватные болельщики из какой бы они не были страны надеюсь не будут слушать всяких и все равно приедут на этот замечательный праздник.
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Diesel133
1518259674
В ответ напрашивается знаменитая фраза Романа Широкова)
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