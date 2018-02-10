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    Министр спорта Украины призвал болельщиков не ехать в Россию на ЧМ-2018

    Министр спорта Украины Игорь Жданов выступил с заявлением касательно чемпионата мира-2018. Политик призывает украинских любителей футбола не ехать в Россию на летнее соревнование.

    «Я видел, насколько все мировое сообщество было близко к принятию этого решения два года назад. Когда начались судебные процессы против бывшего руководства ФИФА, изменения, обвинения в коррупции при предоставлении права на проведение ЧМ. Я думал, что тогда будет это решение принято.

    Сейчас эта кампания спала. Осталось шесть месяцев до ЧМ. Я думаю, что тема с повестки дня снята. Хотя с точки зрения наших национальных интересов мы делали все, чтобы этот чемпионат не состоялся в России. Но наши возможности здесь очень ограничены.

    Я хочу призвать наших болельщиков не ехать туда. Особенно участников АТО. Я думаю, мы можем сделать общее заявление с МИД, СБУ, что делать этого не надо», – сказал Жданов телеканалу «Перший».

    Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.02.2018 06:48
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 февраля 2018, 11:47

      Слова обычного нацика,ничего нового - не удалось нагадить,аж испереживался весь!

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 12 февраля 2018, 22:21

      Нормальных украинцев ждем и будем с удовольствием встречать.. а вот "хероям АТО" действительно лучше не приезжать.. мало ли что, репу например разобьют..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +458

      Йост 12 февраля 2018, 20:33

      А сам он точно поедет, чтобы насладиться игрой лучших команд мира...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1427

      Freyd 12 февраля 2018, 20:33

      Дебилы бл@ть!!!(с)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 12 февраля 2018, 09:41

      Демократия по-украински

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 10 февраля 2018, 13:47

      В ответ напрашивается знаменитая фраза Романа Широкова)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 10 февраля 2018, 13:25

      И не трэба!!!!Провокатыры нам не нужны!!!Скочите у себя на майдане!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 10 февраля 2018, 12:08

      Вас никто и не приглашает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1427

      Freyd 10 февраля 2018, 10:55

      Россия много потеряет от не приехавших из Украины???

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 февраля 2018, 10:41

      уже из последних сил пытаются напакостить как-нибудь но адекватные болельщики из какой бы они не были страны надеюсь не будут слушать всяких и все равно приедут на этот замечательный праздник.

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