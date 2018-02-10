Министр спорта Украины призвал болельщиков не ехать в Россию на ЧМ-2018

Министр спорта Украины Игорь Жданов выступил с заявлением касательно чемпионата мира-2018. Политик призывает украинских любителей футбола не ехать в Россию на летнее соревнование.

«Я видел, насколько все мировое сообщество было близко к принятию этого решения два года назад. Когда начались судебные процессы против бывшего руководства ФИФА, изменения, обвинения в коррупции при предоставлении права на проведение ЧМ. Я думал, что тогда будет это решение принято.

Сейчас эта кампания спала. Осталось шесть месяцев до ЧМ. Я думаю, что тема с повестки дня снята. Хотя с точки зрения наших национальных интересов мы делали все, чтобы этот чемпионат не состоялся в России. Но наши возможности здесь очень ограничены.

Я хочу призвать наших болельщиков не ехать туда. Особенно участников АТО. Я думаю, мы можем сделать общее заявление с МИД, СБУ, что делать этого не надо», – сказал Жданов телеканалу «Перший».

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.