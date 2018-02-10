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    «Интер» готов продать Шкриньяра за 80 миллионов

    «Интер» согласен может продать защитника Милана Шкриньяра в один из европейских клубов, если за 22-летнего игрока будет предложено 80 миллионов евро.

    Ранее сообщалось об интересе к словаку со стороны «Барселоны», «Реала», «Манчестер Сити» и «Челси».

    По информации источника, миланцы намерены заменить футболиста Стефаном де Вреем из «Лацио».

    Напомним, Шкриньяр перешел в стан «нерадзурри» из «Сампдории» прошлым летом за 23 миллиона евро, заключив контракт сроком до июня 2022 года.

    Источник: Football Italia

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    10.02.2018 13:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 февраля 2018, 13:54

      Купили, подрастили, засветили и раскрутили!
      А теперь вчетверо дороже согласны его продать!
      Быстрые деньги, не предсказуемый результат! Лотерея с хорошим кушем!))

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