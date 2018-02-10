«Интер» готов продать Шкриньяра за 80 миллионов

«Интер» согласен может продать защитника Милана Шкриньяра в один из европейских клубов, если за 22-летнего игрока будет предложено 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к словаку со стороны «Барселоны», «Реала», «Манчестер Сити» и «Челси».

По информации источника, миланцы намерены заменить футболиста Стефаном де Вреем из «Лацио».

Напомним, Шкриньяр перешел в стан «нерадзурри» из «Сампдории» прошлым летом за 23 миллиона евро, заключив контракт сроком до июня 2022 года.