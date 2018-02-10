Sport.es: Луис Суарес может перейти в «Челси»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может уже летом покинуть клуб. Вариантом продолжения карьеры уругвайца называется английский «Челси».

Южноамериканец окажется в «Челси» в том случае, если его возглавит Луис Энрике, информацию о чем ранее давал «Бомбардир». Специалист, работавший с Суаресом, планирует сделать форварда первым своим приобретением.

Суарес ранее выступал в АПЛ за «Ливерпуль» (2011-2014 годы, 110 игр, 69 голов).