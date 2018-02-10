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    Sport.es: Луис Суарес может перейти в «Челси»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может уже летом покинуть клуб. Вариантом продолжения карьеры уругвайца называется английский «Челси».

    Южноамериканец окажется в «Челси» в том случае, если его возглавит Луис Энрике, информацию о чем ранее давал «Бомбардир». Специалист, работавший с Суаресом, планирует сделать форварда первым своим приобретением.

    Суарес ранее выступал в АПЛ за «Ливерпуль» (2011-2014 годы, 110 игр, 69 голов).

    Источник: Sport.es

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    10.02.2018 08:52
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +232

      Sterh 12 февраля 2018, 13:14

      А это что - Энрике решает? Или Челси?
      Или они готовы отступные выплатить? А Суареса спрашивали?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 11 февраля 2018, 03:34

      А может и не перейти. Кто на самом деле может знать варианты продолжения карьеры уругвайца?

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 февраля 2018, 15:23

      Какой же бред. Много игроков из Барселоны ушло в Баварию и Сити при Гвардиоле? Аж один (Алькантара). Для начала пускай Энрике станет тренером Челси, что звучит как-то не убедительно, а потом уж и посмотрим, кого он там сможет купить.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +571

      levon_man 10 февраля 2018, 14:52

      Суарес если не знают авторы фейка с 14 лет стремился в барселону. Здесь живет семья его жены.

      2
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      Рейтинг: +148

      grafff 10 февраля 2018, 13:31

      глупости, Неймара отдали, этого точно не отдадут

      0
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 10 февраля 2018, 13:21

      Староват уже будет...

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 10 февраля 2018, 12:39

      )))))))))))ххахахахахахахахахахаа !!

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 10 февраля 2018, 12:01

      Пока даже слухи читать смысла нет...

      1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 10 февраля 2018, 11:45

      Бред

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 10 февраля 2018, 11:16

      Столько "дичи" за последние 2 дня))))

      0
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