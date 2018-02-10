Макбрайд: «Пулишичу нужно переходить в «Ливерпуль», он подходит ему по стилю игры»

Бывший нападающий «Эвертона» Брайн МакБрайд посоветовал полузащитнику дортмундской «Боруссии» Кристиану Пулишичу перейти в «Ливерпуль», а не в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что оба клуба из АПЛ проявляют интерес к 19-летнему футболисту, а «шмели» готовы расстаться с ним за 100 миллионов евро.

«Все зависит от выбора. Ему нужно выбирать клуб, который помог бы ему развить свой стиль, и где его навыки будут необходимыми. Когда вы говорите о некоторых из этих больших клубов, это не значит, что они играют в тот же футбол, что и «Боруссия».

В глубине души любой футболист всегда мечтает выступать за один из самых больших клубов – клуб-монстр.

Я бы удостоверился, что команда играет в тот стиль футбола, который присущ мне. Если вы собираетесь в «Манчестер Юнайтед», вы знаете, что вы не будете играть там так же, как «Ливерпуле» или «Реале», – сказал Макбрайд.