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    Макбрайд: «Пулишичу нужно переходить в «Ливерпуль», он подходит ему по стилю игры»

    Бывший нападающий «Эвертона» Брайн МакБрайд посоветовал полузащитнику дортмундской «Боруссии» Кристиану Пулишичу перейти в «Ливерпуль», а не в «Манчестер Юнайтед».

    Ранее сообщалось, что оба клуба из АПЛ проявляют интерес к 19-летнему футболисту, а «шмели» готовы расстаться с ним за 100 миллионов евро.

    «Все зависит от выбора. Ему нужно выбирать клуб, который помог бы ему развить свой стиль, и где его навыки будут необходимыми. Когда вы говорите о некоторых из этих больших клубов, это не значит, что они играют в тот же футбол, что и «Боруссия».

    В глубине души любой футболист всегда мечтает выступать за один из самых больших клубов – клуб-монстр.

    Я бы удостоверился, что команда играет в тот стиль футбола, который присущ мне. Если вы собираетесь в «Манчестер Юнайтед», вы знаете, что вы не будете играть там так же, как «Ливерпуле» или «Реале», – сказал Макбрайд.

    Источник: Tribalfootball

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    10.02.2018 12:25
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