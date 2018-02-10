Вертонген: «В 2012 году между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» я выбрал «шпор». Решение оказалось верным»

Защитник английского «Тоттенхэма» Ян Вертонген признался, что в 2012 году у него было два варианта продолжения карьеры. Помимо «шпор», заполучить футболиста хотел лондонский «Арсенал».

«Да, тогда, в 2012, я был на контакте с «канонирами», мне пришлось делать непростой выбор. Все взвесив, поставил подпись под контрактом с «Тоттенхэмом». Сейчас, по прошествии времени, могу сказать, что это было верным решением», – сказал Вертонген.

Игрок пришел в «Тоттенхэм» из голландского «Аякса».