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    Вертонген: «В 2012 году между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» я выбрал «шпор». Решение оказалось верным»

    Защитник английского «Тоттенхэма» Ян Вертонген признался, что в 2012 году у него было два варианта продолжения карьеры. Помимо «шпор», заполучить футболиста хотел лондонский «Арсенал».

    «Да, тогда, в 2012, я был на контакте с «канонирами», мне пришлось делать непростой выбор. Все взвесив, поставил подпись под контрактом с «Тоттенхэмом». Сейчас, по прошествии времени, могу сказать, что это было верным решением», – сказал Вертонген.

    Игрок пришел в «Тоттенхэм» из голландского «Аякса».

    Источник: The Sun

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    10.02.2018 09:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 10 февраля 2018, 10:02

      Читаешь и диву даешься! Сколько трофеев с того времени выиграл Арсенал и где все это время был Тоттенхэм!!!??? Я же ничего не перепутал, игроки переходят в клубы что бы трофеи выигрывать???

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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > Сильвербой 10 февраля 2018, 10:13

      3 кубка англии который судя по всему никому не нужен? Это все чем арсенал может похвастаться?

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