Вертонген: «В 2012 году между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» я выбрал «шпор». Решение оказалось верным»

Читаешь и диву даешься! Сколько трофеев с того времени выиграл Арсенал и где все это время был Тоттенхэм!!!??? Я же ничего не перепутал, игроки переходят в клубы что бы трофеи выигрывать???
Защитник английского «Тоттенхэма» Ян Вертонген признался, что в 2012 году у него было два варианта продолжения карьеры. Помимо «шпор», заполучить футболиста хотел лондонский «Арсенал».
«Да, тогда, в 2012, я был на контакте с «канонирами», мне пришлось делать непростой выбор. Все взвесив, поставил подпись под контрактом с «Тоттенхэмом». Сейчас, по прошествии времени, могу сказать, что это было верным решением», – сказал Вертонген.
Игрок пришел в «Тоттенхэм» из голландского «Аякса».