Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    АПЛ. «Тоттенхэм» и «Арсенал» встретятся в дерби северного Лондона

    В рамках 27 тура АПЛ состоится лондонское дерби: «Тоттенхэм» на «Уэмбли» примет «Арсенал». Команды являются соседями по турнирной таблице. «Шпоры» идут пятыми, а «канониры» отстают от них на четыре балла и занимают шестую строчку.

    Отметим, что последние две встречи между коллективами завершились зеркальными победами то одних, то других со счетом 2:0.

    «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча на «Уэмбли», который начнется в 15:30 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2018 14:26
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11