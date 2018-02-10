АПЛ. «Тоттенхэм» и «Арсенал» встретятся в дерби северного Лондона

В рамках 27 тура АПЛ состоится лондонское дерби: «Тоттенхэм» на «Уэмбли» примет «Арсенал». Команды являются соседями по турнирной таблице. «Шпоры» идут пятыми, а «канониры» отстают от них на четыре балла и занимают шестую строчку.

Отметим, что последние две встречи между коллективами завершились зеркальными победами то одних, то других со счетом 2:0.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча на «Уэмбли», который начнется в 15:30 по Москве.

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