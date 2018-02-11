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Судьи
Главный судья:
Энтони Тэйлор (Уитеншоу, Манчестер)
Материалы

Тоттенхэм - Арсенал

10.02.2018, Суббота, 15:30 мск Лондон, стадион Уэмбли Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Англия. Премьер-лига, 27 тур Тоттенхэм - Арсенал
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
12 тур
18 ноября, суббота 15:30 Арсенал 2:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
35 тур
30 апреля, воскресенье 18:30 Тоттенхэм 2:0 Арсенал
11 тур
6 ноября, воскресенье 15:00 Арсенал 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
5 марта, суббота 15:45 Тоттенхэм 2:2 Арсенал
12 тур
8 ноября, воскресенье 19:00 Арсенал 1:1 Тоттенхэм
Англия. Кубок Лиги (2015/2016)
1/16 финала
23 сентября, среда 21:45 Тоттенхэм 1:2 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
24 тур
7 февраля, суббота 15:45 Тоттенхэм 2:1 Арсенал
6 тур
27 сентября, суббота 20:30 Арсенал 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
16 марта, воскресенье 20:00 Тоттенхэм 0:1 Арсенал
3 тур
1 сентября, воскресенье 19:00 Арсенал 1:0 Тоттенхэм
Англия. Кубок (2013/2014)
3 раунд
4 января, суббота 21:15 Арсенал 2:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
3 марта, воскресенье 20:00 Тоттенхэм 2:1 Арсенал
12 тур
17 ноября, суббота 16:45 Арсенал 5:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
26 тур
26 февраля, воскресенье 17:30 Арсенал 5:2 Тоттенхэм
7 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 2:1 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
28 тур
20 апреля, среда 22:45 Тоттенхэм 3:3 Арсенал
14 тур
20 ноября, суббота 15:45 Арсенал 2:3 Тоттенхэм
Англия. Кубок лиги (2010/2011)
3-й раунд,
21 сентября, вторник 22:45 Тоттенхэм 1:4 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
34 тур
14 апреля, среда 23:00 Тоттенхэм 2:1 Арсенал
11 тур
31 октября, суббота 15:45 Арсенал 3:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
25 тур
8 февраля, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 0:0 Арсенал
10 тур
29 октября, среда 23:00 Арсенал 4:4 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
18 тур
22 декабря, суббота 15:45 Арсенал 2:1 Тоттенхэм
6 тур
15 сентября, суббота 16:30 Тоттенхэм 1:3 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 10 февраля 2018, 18:10

    вижу картину арсенала летом ! обамеянг будет орать хочу в другой клуб ! озил убежит !

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    Рейтинг: +313

    de bruyne 10 февраля 2018, 17:20

    ВенГера уберите уже... такие составы были у арсенал 8 9 10 11 12 и тд года и щас он не о чем тренер... такое ощущение что венгер сам платит хозяину арсенала

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > de bruyne 10 февраля 2018, 18:09

    все верно !!

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 10 февраля 2018, 16:50

    кто там все кричал мол мхитарян крутой игрок ! ни о чем !

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 10 февраля 2018, 16:37

    венгеру надо тренировать мец труа или анжер ! это его уровень ))))))

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 10 февраля 2018, 16:16

    эриксен мощь !

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 10 февраля 2018, 16:00

    п1 без сомнений ! и удачи в турине победить этот автобус !!

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    Рейтинг: +88

    Marvianu 7 февраля 2018, 16:13

    Вперед, Арсенал!

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