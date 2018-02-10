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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Арсенал
Тоттенхэм - Арсенал: обзор матча 10 февраля 2018
Тоттенхэм
10.02.2018, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
49'
Г. Кейн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Арсенал
Желтая карточка
Э. Дайер
90'
+5
86'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Г. Джака
Замена
В. Ваньяма
️️️️
Д. Алли
85'
Желтая карточка
Э. Ламела
79'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Х. Сон
70'
65'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
М. Эль-Ненни
65'
Замена
А. Ивоби
️️️️
Г. Мхитарян
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Б. Дэвис
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
8
Деле Алли
РФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ОП
34
Гранит Джака
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Льорис
14
Вертонген
6
Санчес
15
Дайер
4
Дэвис
2
Триппьер
8
Дембеле
7
Сон
24
Эриксен
9
Кейн
8
Алли
4-2-2-1-1
1
Чех
2
Бельерин
13
Мустафи
6
Косиельни
18
Монреаль
6
Эль-Ненни
34
Джака
22
Мхитарян
10
Уилшир
10
Озил
7
Обамеянг
8
Алли
2
Ваньяма
2
Ваньяма
8
Алли
7
Сон
9
Ламела
9
Ламела
7
Сон
22
Мхитарян
17
Ивоби
17
Ивоби
22
Мхитарян
6
Эль-Ненни
91
Ляказетт
91
Ляказетт
6
Эль-Ненни
34
Джака
18
Уэлбек
18
Уэлбек
34
Джака
Остались в запасе
Тоттенхэм
Арсенал
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Давид Оспина
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Тоттенхэм - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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