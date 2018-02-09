Джикия: «Такой травмы, как у меня, не пожелаю даже злейшему врагу»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о ходе восстановления после травмы крестообразной связки колена.

Напомним, 24-летний россиянин получил повреждение в конце января. Игрок рискует пропустить чемпионат мира-2018.

– Георгий, как себя чувствуете?

– Все идет по плану. Уже занимаюсь в зале – с первого же дня. Всю необходимую работу проделываю.

– Людям, которые не травмировали крестообразные связки, наверняка интересно более детально узнать, как вся эта реабилитация выглядит на практике.

– Кто не знает об этой травме и о такой операции, лучше с этим никогда и не сталкиваться. Я такого вообще никому не пожелаю, даже злейшему врагу. Что же касается реабилитации, то после того, как выписали из больницы, на следующее утро мне предстояла тренировка в зале. Такая здесь в Риме методика восстановления. И я не стал исключением.