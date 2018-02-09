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    Джикия: «Такой травмы, как у меня, не пожелаю даже злейшему врагу»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о ходе восстановления после травмы крестообразной связки колена.

    Напомним, 24-летний россиянин получил повреждение в конце января. Игрок рискует пропустить чемпионат мира-2018.

    – Георгий, как себя чувствуете?

    – Все идет по плану. Уже занимаюсь в зале – с первого же дня. Всю необходимую работу проделываю.

    – Людям, которые не травмировали крестообразные связки, наверняка интересно более детально узнать, как вся эта реабилитация выглядит на практике.

    – Кто не знает об этой травме и о такой операции, лучше с этим никогда и не сталкиваться. Я такого вообще никому не пожелаю, даже злейшему врагу. Что же касается реабилитации, то после того, как выписали из больницы, на следующее утро мне предстояла тренировка в зале. Такая здесь в Риме методика восстановления. И я не стал исключением.

    Источник: «Российская газета»

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    09.02.2018 14:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 февраля 2018, 20:24

      Георгий ,успешного тебе восстановления.Поправляйся.

      1
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 9 февраля 2018, 20:01

      ЧМ он наверняка пропустит, но Джикия молодой, и даст бог, в его жизни будет еще один, а то и два. Черчесов после позора на домашнем ЧМ уйдет, в сборную придет какой-нибудь нормальный тренер (Бердыев, Рахимов, Семак, Ганчаренко...) и сборная отберется на следующий ЧМ. А перед этим еще и ЧЕ будет, на который мы точно отберемся.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 9 февраля 2018, 17:22

      Нет, вернблуму можно, для профилактики.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 9 февраля 2018, 16:19

      Полноценного тебе восстановления. И без рецидива.

      3
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 9 февраля 2018, 15:56

      Мудке на две конечности

      1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 9 февраля 2018, 14:49

      80% "кресты" рвут на ровном месте, остальные 20% при столкновении..

      -1
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      Рейтинг: +107

      Matu 9 февраля 2018, 14:45

      Скорейшего тебе возвращения!

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 февраля 2018, 14:29

      Травма серьёзная((,но Джикия не первый и не последний,кто рвёт "кресты".
      Удачи и быстрого восстановления !

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