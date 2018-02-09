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  • Джикия: «Такой травмы, как у меня, не пожелаю даже злейшему врагу»

Джикия: «Такой травмы, как у меня, не пожелаю даже злейшему врагу»

9 февраля 2018, 14:23
8

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о ходе восстановления после травмы крестообразной связки колена.

Напомним, 24-летний россиянин получил повреждение в конце января. Игрок рискует пропустить чемпионат мира-2018.

– Георгий, как себя чувствуете?

– Все идет по плану. Уже занимаюсь в зале – с первого же дня. Всю необходимую работу проделываю.

– Людям, которые не травмировали крестообразные связки, наверняка интересно более детально узнать, как вся эта реабилитация выглядит на практике.

– Кто не знает об этой травме и о такой операции, лучше с этим никогда и не сталкиваться. Я такого вообще никому не пожелаю, даже злейшему врагу. Что же касается реабилитации, то после того, как выписали из больницы, на следующее утро мне предстояла тренировка в зале. Такая здесь в Риме методика восстановления. И я не стал исключением.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (8)
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acer2003
1518175742
Травма серьёзная((,но Джикия не первый и не последний,кто рвёт "кресты". Удачи и быстрого восстановления !
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Matu
1518176702
Скорейшего тебе возвращения!
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Alex3920486
1518176983
80% "кресты" рвут на ровном месте, остальные 20% при столкновении..
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subbotaspartak
1518180975
Мудке на две конечности
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DOCTOR PENALTY
1518182372
Полноценного тебе восстановления. И без рецидива.
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Тraumtanzеr
1518186162
Нет, вернблуму можно, для профилактики.
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Вомбат
1518195666
ЧМ он наверняка пропустит, но Джикия молодой, и даст бог, в его жизни будет еще один, а то и два. Черчесов после позора на домашнем ЧМ уйдет, в сборную придет какой-нибудь нормальный тренер (Бердыев, Рахимов, Семак, Ганчаренко...) и сборная отберется на следующий ЧМ. А перед этим еще и ЧЕ будет, на который мы точно отберемся.
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zigbert
1518197076
Георгий ,успешного тебе восстановления.Поправляйся.
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