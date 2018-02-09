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    Марез сегодня должен вернуться в расположение «Лестера»

    Нападающий «Лестера» Рияд Марез должен сегодня вернуться в расположение команды и возобновить тренировки, сообщает Sky Sports.

    Футболист уже пропустил 2 недели занятий из-за демарша, устроенного в ответ на нежелание клуба отпустить его в прошедшем январе в «Манчестер Сити». Руководство клуба уже оштрафовало игрока на сумму более 270 тысяч евро.

    Отмечается, что Марез может иметь шансы сыграть в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити», который пройдет на поле соперника в субботу, 10 февраля, в 20:30 по московскому времени.

    В текущем сезоне Марез сыграл в 24 матчах Премьер-лиги, забил в них восемь голов и отдав семь результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2018 11:31
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