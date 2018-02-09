«Лестер» оштрафовал Мареза на 273 тысячи

Руководство «Лестера» наложило штраф на алжирского нападающего команды Рияда Мареза в размере 273 000 евро. Сделано это в ответ на демарш, который устроил футболист из-за нежелания клуба отпустить его в минувшее январское трансферное окно. Марез не появляется в расположении клуба уже на протяжении двух недель.

Данная сумма может значительно вырасти, если в ближайшие дни игрок не вернется. В данный момент алжирец находится на родине со своей семьей.

Напомним, 30 января «Манчестер Сити» предложил за 26-летнего футболиста 55 миллионов фунтов стерлингов, но получили отказ.