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    «Лестер» оштрафовал Мареза на 273 тысячи

    Руководство «Лестера» наложило штраф на алжирского нападающего команды Рияда Мареза в размере 273 000 евро. Сделано это в ответ на демарш, который устроил футболист из-за нежелания клуба отпустить его в минувшее январское трансферное окно. Марез не появляется в расположении клуба уже на протяжении двух недель.

    Данная сумма может значительно вырасти, если в ближайшие дни игрок не вернется. В данный момент алжирец находится на родине со своей семьей.

    Напомним, 30 января «Манчестер Сити» предложил за 26-летнего футболиста 55 миллионов фунтов стерлингов, но получили отказ.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    09.02.2018 07:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 9 февраля 2018, 20:04

      273000 евро - хорошие деньги, в любой стране Европы можно купить 3-х комнатную хорошую квартиру.

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 9 февраля 2018, 17:35

      Ну это совсем наглость футбольных магнатов, его надо бесплатно отпустить на волю из футбольного рабства, чего парня держать в принуждении, играть его судьбой и жизнью, он же талантище, его дриблинг и голы шедевры. Его с удовольствием возьмёт та же Барса, но Риад Марез должен прежде стать свободным человеком. СВОБОДУ МАРЕЗУ !!!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 февраля 2018, 10:53

      лучше бы перетерпел да продолжал качественно работать и помогать команде, если уж трансфер не получился сейчас то что поделаешь а вот таким поведением испортит себе все и летом желающих купить может не найтись.

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 февраля 2018, 10:01

      Такой штраф, наверное, сопоставим с недельным заработком!
      В таком темпе Мареза не надолго хватит! Пора определяться и искать компромисс!!

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 9 февраля 2018, 09:08

      Эх зря он так делает, едва ли он потянет в топ клубе, максимум станет игроком ротации в МС.

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