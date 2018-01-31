«Манчестер Сити» предложил за Мареза 65 миллионов и игрока

«Манчестер Сити» намерен успеть до закрытия зимнего трансферного окна успеть приобрести у «Лестера» Рияда Мареза. Как сообщается, манкунианцы улучшили свое предложение по хавбеку.

«МС» готов заплатить за Мареза 65 миллионов фунтов стерлингов и включить в сделку одного из своих футболистов. Имя игрока, который может стать частью трансфера лидера «лис» не уточняется.

Ранее сообщалось, что «Лестер» не продаст хавбека дешевле 70 миллионов фунтов.

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