«Лестер» не намерен продавать Мареза дешевле 70 миллионов

«Лестер» не намерен идти на уступки в вопросе стоимости трансфера Рияда Мареза. Как сообщается, «лисы» получили предложение от «Манчестер Сити» в размере 55 миллионов фунтов стерлингов. Однако «Лестер» отказался продавать хавбека за эту сумму и настаивает на 70 миллионах. Сам футболист готов сменить клубную прописку и продолжить карьеру в более топовой команде.

В текущем сезоне Марез провел в чемпионате Англии 24 матча, в которых забил восемь голов и отдал 10 результативных передач.

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