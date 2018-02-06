Длительность бойкота Марезом тренировок достигла недели

Полузащитник английского «Лестера» Рияд Марез уже неделю не появляется на тренировках команды. Связано это со срывом трансфера африканца в «Манчестер Сити».

Таким образом, футболист наверняка пропустит матч против «горожан» в ближайшие выходные. Работодатель Мареза каждый пропуск тренировки сопровождает штрафом за нарушение трудовой дисциплины.

Напомним, что трансфер игрока сорвался из-за отсутствия взаимопонимания по стоимости хавбека.