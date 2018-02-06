Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Длительность бойкота Марезом тренировок достигла недели

    Полузащитник английского «Лестера» Рияд Марез уже неделю не появляется на тренировках команды. Связано это со срывом трансфера африканца в «Манчестер Сити».

    Таким образом, футболист наверняка пропустит матч против «горожан» в ближайшие выходные. Работодатель Мареза каждый пропуск тренировки сопровождает штрафом за нарушение трудовой дисциплины.

    Напомним, что трансфер игрока сорвался из-за отсутствия взаимопонимания по стоимости хавбека.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2018 20:40
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +33

      Zigagurt 7 февраля 2018, 08:23

      Больше половины состава из Лестера ушло и все скамейки полируют и этот также будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Zigagurt 6 февраля 2018, 21:27

      Сукин сын продажный

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +86

      Razors > Zigagurt 6 февраля 2018, 21:42

      Почему продажный? В Лестере он уже головой об потолок ударился и ничего удивительного что он хочет уйти в сильнейшую команду АПЛ на данный момент, тем более к гвардиоле

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +109

      Timoor8607 6 февраля 2018, 21:03

      Пока деньги есть, в конце концов попросит прощения

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Timoor8607 7 февраля 2018, 10:25

      Думаешь проголодается и в безденежье на покаяние рванет ?)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11