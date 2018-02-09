Вальверде: «Теперь «Барселона» сосредоточится на чемпионате и Лиге чемпионов»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде уверен, что его команда заслужила выход в финал Кубка Испании. О также отметил, что у «Валенсии» были шансы на победу.

«Мы доминировали в сегодняшней игре, хотя у «Валенсии» были неплохие шансы. Но мы заслуживали выход в финал.

Я бы предпочел, чтобы результат был сделан раньше. На пути к финалу мы побеждали «Сельту», «Валенсию» и «Эспаньол», поэтому я очень доволен. Надеюсь, нам еще больше повезет в финале.

Сейчас мы намерены сосредоточиться на чемпионате и Лиге чемпионов, где нас ждут сложные игры, но следующая – против «Хетафе». Мы имеем все для того, чтобы побеждать во всех встречах», – заявил после матча специалист.

Ответный матч 1/2 финала Кубка Испании «Валенсия» – «Барселона» завершился со счетом 0:2. Результат первой встречи – 0:1.