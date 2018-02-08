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    Венгер: «Английские игроки сейчас — мастера по симуляции»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал слова главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино, который сказал, что симуляция — один из способов обмануть соперника.

    «Думаю, Покеттино хотел сказать, что игрок должен быть умным, чтобы обмануть соперника. Оправдывал ли он симуляцию? Не уверен. Думаю, что нет.

    Я считаю, мы должны исключить симуляцию из футбола. Помню, что были громкие случаи, когда иностранцы симулировали. Но английские игроки очень быстро научились у них этому и теперь являются мастерами по этой части», — сказал Венгер.

    Источник: Skysports

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    08.02.2018 17:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 9 февраля 2018, 04:51

      В Барсе куча таких симмулянтов... Вспоминается случай недавний, когда полупустая бутылка прилетела с трибуны в обнимающихся Месси, Суареса, Иньесту и еще кого то, попала в руку кому то , а завалились и "страдали" от боли все!!!))) Особенно Суарес корчился ****..ц как страшно)))) Не по-мужски это....

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