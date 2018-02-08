Венгер: «Английские игроки сейчас — мастера по симуляции»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал слова главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино, который сказал, что симуляция — один из способов обмануть соперника.

«Думаю, Покеттино хотел сказать, что игрок должен быть умным, чтобы обмануть соперника. Оправдывал ли он симуляцию? Не уверен. Думаю, что нет.

Я считаю, мы должны исключить симуляцию из футбола. Помню, что были громкие случаи, когда иностранцы симулировали. Но английские игроки очень быстро научились у них этому и теперь являются мастерами по этой части», — сказал Венгер.