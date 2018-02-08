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    Дуглас Коста может вернуться на поле в матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом»

    Нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста восстановился от травмы икроножной мышцы. Футболист по этой причине пропустил матч чемпионата Италии против «Сассуоло», который закончился со счетом 7:0.

    В среду он принял участие в тренировке в общей группе без ограничений. Скорее всего, он попадет в заявку на предстоящий в пятницу матч «Фиорентиной». Наиболее вероятно, что бразилец будет готов сыграть в ближайший вторник в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

    Кроме того, полузащитник туринцев Стефано Стураро в среду тренировался по индивидуальной программе.

    Источник: Football Italia

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    08.02.2018 11:31
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