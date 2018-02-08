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Мутко: «Главное сейчас – это чемпионат мира»

8 февраля 2018, 10:30
11

Вице-премьер Виталий Мутко доволен тем, как Российский футбольный союз (РФС) справляется с основными вопросами, связанными с подготовкой сборной России к предстоящему летом чемпионату мира.

В конце декабря Мутко приостановил деятельность на посту президента РФС на срок до шести месяцев. Временно исполняющим обязанности главы организации был выбран Александр Алаев.

«Не могу сказать, что доволен всем, но в принципе основные вопросы, которые поставлены перед РФС, решаются – это, прежде всего, подготовка национальной команды к чемпионату мира. Здесь все работают, есть календарь всех сборных, товарищеские игры, команды на сборах. В этом плане Российский футбольный союз – одна из немногих общественных организаций, которая полностью справляется.

Другой вопрос, что мы экономически встали на ноги. Сейчас надо двигаться дальше, заняться детско-юношеским футболом, подготовкой резервов, запустить с этого года как следует программу «Поиск талантов», выбрать 50-60 академий, методику, тренеров.

Ведется работа над концепцией структуры профессионального футбола с 2020 года. Но главное сейчас – чемпионат мира, до которого осталось совсем немного времени», – заявил Мутко.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии (14 июня, стадион «Лужники»), Египта (19 июня, стадион «Санкт-Петербург») и Уругвая (25 июня, «Самара Арена»).

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия Мутко Виталий
Комментарии (11)
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rostik-100
1518075399
Мутко, как всегда прав.
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vgarakh
1518076475
Какой умный человек-этот Мутко, интеллект так и прет из всех щелей.
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Чикомас
1518076919
Тебя бы дурака еще убрать...
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Бабушка Зильзиля
1518081979
Для моториста, главное чтоб костюмчик сидел.
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dinar7777dinar
1518085317
главное что ты дебила кусок виталик мудко !
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zigbert
1518085742
Хотя деятельность Мутко в РФС приостановлена,он продолжает активно работать,в СМИ.
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anatolich72
1518088716
А сам в кусты на всякий случай перед ЧМ .
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Axe111
1518090454
Главное чтоб ты заткнулся и ушёл куда подальше
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СШГЭС
1518444273
Ему еще не запретили подходить к спортивным аренам ближе 1000 км?
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88fedool88
1518658767
50-60 академий? вот приколист) у нас крупных городов, которые могут позволить себе держать клуб хотя бы из ФНЛ, от силы 20, а академий полюбому штук 200-300, из них и отберем 50-60. И интересно что означают слова: "ведется работа над концепцией структуры профессионального футбола с 2020 года" ? походу работа ведется из далекого 2020г. Видимо биткоин будут вводить для профессионалов всего мира)
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