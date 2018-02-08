Мутко: «Главное сейчас – это чемпионат мира»

50-60 академий? вот приколист) у нас крупных городов, которые могут позволить себе держать клуб хотя бы из ФНЛ, от силы 20, а академий полюбому штук 200-300, из них и отберем 50-60. И интересно что означают слова: "ведется работа над концепцией структуры профессионального футбола с 2020 года" ? походу работа ведется из далекого 2020г. Видимо биткоин будут вводить для профессионалов всего мира)
Вице-премьер Виталий Мутко доволен тем, как Российский футбольный союз (РФС) справляется с основными вопросами, связанными с подготовкой сборной России к предстоящему летом чемпионату мира.
В конце декабря Мутко приостановил деятельность на посту президента РФС на срок до шести месяцев. Временно исполняющим обязанности главы организации был выбран Александр Алаев.
«Не могу сказать, что доволен всем, но в принципе основные вопросы, которые поставлены перед РФС, решаются – это, прежде всего, подготовка национальной команды к чемпионату мира. Здесь все работают, есть календарь всех сборных, товарищеские игры, команды на сборах. В этом плане Российский футбольный союз – одна из немногих общественных организаций, которая полностью справляется.
Другой вопрос, что мы экономически встали на ноги. Сейчас надо двигаться дальше, заняться детско-юношеским футболом, подготовкой резервов, запустить с этого года как следует программу «Поиск талантов», выбрать 50-60 академий, методику, тренеров.
Ведется работа над концепцией структуры профессионального футбола с 2020 года. Но главное сейчас – чемпионат мира, до которого осталось совсем немного времени», – заявил Мутко.
Напомним, что ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии (14 июня, стадион «Лужники»), Египта (19 июня, стадион «Санкт-Петербург») и Уругвая (25 июня, «Самара Арена»).