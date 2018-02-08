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    Мутко: «Главное сейчас – это чемпионат мира»

    Вице-премьер Виталий Мутко доволен тем, как Российский футбольный союз (РФС) справляется с основными вопросами, связанными с подготовкой сборной России к предстоящему летом чемпионату мира.

    В конце декабря Мутко приостановил деятельность на посту президента РФС на срок до шести месяцев. Временно исполняющим обязанности главы организации был выбран Александр Алаев.

    «Не могу сказать, что доволен всем, но в принципе основные вопросы, которые поставлены перед РФС, решаются – это, прежде всего, подготовка национальной команды к чемпионату мира. Здесь все работают, есть календарь всех сборных, товарищеские игры, команды на сборах. В этом плане Российский футбольный союз – одна из немногих общественных организаций, которая полностью справляется.

    Другой вопрос, что мы экономически встали на ноги. Сейчас надо двигаться дальше, заняться детско-юношеским футболом, подготовкой резервов, запустить с этого года как следует программу «Поиск талантов», выбрать 50-60 академий, методику, тренеров.

    Ведется работа над концепцией структуры профессионального футбола с 2020 года. Но главное сейчас – чемпионат мира, до которого осталось совсем немного времени», – заявил Мутко.

    Напомним, что ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии (14 июня, стадион «Лужники»), Египта (19 июня, стадион «Санкт-Петербург») и Уругвая (25 июня, «Самара Арена»).

    Источник: ТАСС

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    08.02.2018 10:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +10

      88fedool88 15 февраля 2018, 04:39

      50-60 академий? вот приколист) у нас крупных городов, которые могут позволить себе держать клуб хотя бы из ФНЛ, от силы 20, а академий полюбому штук 200-300, из них и отберем 50-60. И интересно что означают слова: "ведется работа над концепцией структуры профессионального футбола с 2020 года" ? походу работа ведется из далекого 2020г. Видимо биткоин будут вводить для профессионалов всего мира)

      0
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 12 февраля 2018, 17:04

      Ему еще не запретили подходить к спортивным аренам ближе 1000 км?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 8 февраля 2018, 14:47

      Главное чтоб ты заткнулся и ушёл куда подальше

      1
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 8 февраля 2018, 14:18

      А сам в кусты на всякий случай перед ЧМ .

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 февраля 2018, 13:29

      Хотя деятельность Мутко в РФС приостановлена,он продолжает активно работать,в СМИ.

      4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 февраля 2018, 13:21

      главное что ты дебила кусок виталик мудко !

      2
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 8 февраля 2018, 12:26

      Для моториста, главное чтоб костюмчик сидел.

      4
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      Рейтинг: +3795

      serppion 8 февраля 2018, 11:53

      Кое-откуда Мутка хильнули. И правильно! Теперь главное - не допустить его до детско-юношеского футбола, подготовки резервов и гнать подальше от талантов.

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 8 февраля 2018, 11:01

      Тебя бы дурака еще убрать...

      2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 8 февраля 2018, 10:54

      Какой умный человек-этот Мутко, интеллект так и прет из всех щелей.

      5
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