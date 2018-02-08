На «Уэмбли» появилась надпись, посвященная голу Эриксена в ворота «МЮ» на 11 секунде

Внутри стадиона «Уэмбли» установлен объект в честь полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

«10,5 секунд – самый быстрый гол в истории нового «Уэмбли». Забит Кристианом Эриксеном в матче против «Манчестер Юнайтед» в январе 2018», – написано на стене.

Выражение «Новый Уэмбли» используется в контексте событий, связанных с одноименным объектом, после реконструкции в 2007 году.

Гол датчанина в матче 25 туре стал самым быстрым из пропущенных «красными дьяволами» за всю истории участия в английской Премьер-лиге. Позже стало известно, что взятие ворот было зафиксировано после нарушения правил.