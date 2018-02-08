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    На «Уэмбли» появилась надпись, посвященная голу Эриксена в ворота «МЮ» на 11 секунде

    Внутри стадиона «Уэмбли» установлен объект в честь полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

    «10,5 секунд – самый быстрый гол в истории нового «Уэмбли». Забит Кристианом Эриксеном в матче против «Манчестер Юнайтед» в январе 2018», – написано на стене.

    Выражение «Новый Уэмбли» используется в контексте событий, связанных с одноименным объектом, после реконструкции в 2007 году.

    Гол датчанина в матче 25 туре стал самым быстрым из пропущенных «красными дьяволами» за всю истории участия в английской Премьер-лиге. Позже стало известно, что взятие ворот было зафиксировано после нарушения правил.

    Источник: Twitter

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    08.02.2018 01:49
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 8 февраля 2018, 07:44

      Сильно не радуйтесь, расплата не заставит долго ждать.

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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 8 февраля 2018, 05:43

      Похоже вечный рекорд.

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