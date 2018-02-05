Канчельскис удивлен тем, почему в России нет борьбы до последних минут матча

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис не скрывает, что получил настоящее удовольствие от просмотра матча 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Сама игра завершилась со счетом 2:2.

– Конечно, получил удовольствие от просмотра такого матча. Приятно наблюдать за борьбой до самых последних минут. Это правильно. У футболистов АПЛ это в крови. И невольно задаешься вопросом, почему в России не так?

– Все совсем по-другому?

– Если у нас команда проигрывает – 0:2, то уже практически не сопротивляется… Думаю, в Англии атмосфера на трибунах сказывается на настрое футболистов. Почувствуйте разницу: 50 тысяч или две тысячи на стадионе.