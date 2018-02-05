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  • Канчельскис удивлен тем, почему в России нет борьбы до последних минут матча

Канчельскис удивлен тем, почему в России нет борьбы до последних минут матча

5 февраля 2018, 10:05
12

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис не скрывает, что получил настоящее удовольствие от просмотра матча 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Сама игра завершилась со счетом 2:2.

– Конечно, получил удовольствие от просмотра такого матча. Приятно наблюдать за борьбой до самых последних минут. Это правильно. У футболистов АПЛ это в крови. И невольно задаешься вопросом, почему в России не так?

– Все совсем по-другому?

– Если у нас команда проигрывает – 0:2, то уже практически не сопротивляется… Думаю, в Англии атмосфера на трибунах сказывается на настрое футболистов. Почувствуйте разницу: 50 тысяч или две тысячи на стадионе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Ливерпуль Тоттенхэм Канчельскис Андрей
Комментарии (12)
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нейтральныйкакникто
1517817436
Думаю дело не только в количестве зрителей на игре. Дело в психологии подготовки футболистов и тренеров , может даже и всего руководства. У них на первом месте ДЕНЬГИ , а всё остальное - игра , зрители , честь , имя своё и клуба.... где-то в дали . А всё должно быть наоборот, с зеркальным отражением
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insider_retro
1517818294
Болельщики на трибунах - это конечно серьёзный, но не решающий фактор! Система инструментов воздействия на игрока-профессионала - вот основа того, что команда бьётся до последних секунд! У нас такие зарубы случаются (Тосно-Спартак; Спартак-Анжи и др.), но их не много! Зато о таких матчах говорят и о них помнят!!
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Dominator777
1517818943
А зачем нашим упираться, если деньгу все равно заплатят?
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Rainmaker
1517819313
Менталитет у них другой совершенно
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Полная Канистра
1517821472
и здесь ты чекис не прав уж очень было много у нас матчей когда на последних минутах всё и решалось Видимо смотришь по привычке АПЛ а на наш чемп мимо или сквозь клизму смотришь
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OOOVVV.
1517821683
Элементарно, Ватсон! Физики не хватает!))).
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Михаил Шевченко
1517823505
В 90% матчей борьбы нет и с первых минут борьбы,что уж там о концовке говорить.....
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zigbert
1517832741
Не соглашусь с ним есть и у нас матчи,где мячи забивались на последних секундах.И борьбы у нас хватает.Взгляните на турнирную таблицу,нет больших очковых разрывов и нет явного аутсайдера.
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Волховский
1517838556
На мой взгляд, часть игроков делят матчи на важные и очень важные. Это игроки с российским гражданством, стабильно попадающие в состав.
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koli4ka
1517841286
Андруша, дык у них же профи за деньги ИГРАЮТ,а у нас всё больше любители по полям ХОДЮТ, ну и разница в деньгах по ЗРЯПЛАТЕ, ну уж совсем небольшая...
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