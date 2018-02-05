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    Канчельскис удивлен тем, почему в России нет борьбы до последних минут матча

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис не скрывает, что получил настоящее удовольствие от просмотра матча 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Сама игра завершилась со счетом 2:2.

    – Конечно, получил удовольствие от просмотра такого матча. Приятно наблюдать за борьбой до самых последних минут. Это правильно. У футболистов АПЛ это в крови. И невольно задаешься вопросом, почему в России не так?

    – Все совсем по-другому?

    – Если у нас команда проигрывает – 0:2, то уже практически не сопротивляется… Думаю, в Англии атмосфера на трибунах сказывается на настрое футболистов. Почувствуйте разницу: 50 тысяч или две тысячи на стадионе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.02.2018 10:05
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 5 февраля 2018, 17:34

      Андруша, дык у них же профи за деньги ИГРАЮТ,а у нас всё больше любители по полям ХОДЮТ, ну и разница в деньгах по ЗРЯПЛАТЕ, ну уж совсем небольшая...

      0
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      Рейтинг: +169

      Волховский 5 февраля 2018, 16:49

      На мой взгляд, часть игроков делят матчи на важные и очень важные. Это игроки с российским гражданством, стабильно попадающие в состав.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 февраля 2018, 15:12

      Не соглашусь с ним есть и у нас матчи,где мячи забивались на последних секундах.И борьбы у нас хватает.Взгляните на турнирную таблицу,нет больших очковых разрывов и нет явного аутсайдера.

      2
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 5 февраля 2018, 12:38

      В 90% матчей борьбы нет и с первых минут борьбы,что уж там о концовке говорить.....

      0
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 5 февраля 2018, 12:08

      Элементарно, Ватсон!
      Физики не хватает!))).

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 февраля 2018, 12:04

      и здесь ты чекис не прав уж очень было много у нас матчей когда на последних минутах всё и решалось Видимо смотришь по привычке АПЛ а на наш чемп мимо или сквозь клизму смотришь

      3
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б > Полная Канистра 5 февраля 2018, 17:30

      Посчитай сколько у нас таких матчей и у них. РПЛ это вообще дно футбола.

      -1
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      Рейтинг: +447

      Rainmaker 5 февраля 2018, 11:28

      Менталитет у них другой совершенно

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 5 февраля 2018, 11:22

      А зачем нашим упираться, если деньгу все равно заплатят?

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 февраля 2018, 11:11

      Болельщики на трибунах - это конечно серьёзный, но не решающий фактор!
      Система инструментов воздействия на игрока-профессионала - вот основа того, что команда бьётся до последних секунд!
      У нас такие зарубы случаются (Тосно-Спартак; Спартак-Анжи и др.), но их не много!
      Зато о таких матчах говорят и о них помнят!!

      3
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      Рейтинг: +58

      борманбек 5 февраля 2018, 11:02

      наши все ленивые

      0
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