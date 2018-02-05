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    Берлускони рекомендует «Милану» сменить владельца

    Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони выступил с критикой в адрес нового руководства итальянского клуба китайского предпринимателя Ли Йонхона.

    «Думаю, что ему нужна замена здесь, в Италии. В свое время я совсем иначе исполнял роль президента, я всегда находился рядом с командой и футболистами. Я звонил игрокам среди недели, если кто-то получал травму, чтобы они знали о моей поддержке. В субботу перед матчем общался с футболистами о соперниках и предстоящей игре.

    Вернусь ли я в «Милан»? К сожалению, теперь у меня такой возможности нет. Решение продать клуб было тяжелым, но оно уже было принято и ничего не изменить», – приводит слова Берлускони TeleLombardia.

    Напомним, что итальянце руководил «Миланом» на протяжении 31 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2018 06:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 февраля 2018, 13:42

      В чем то Берлускони прав,при нем Милан был флагманом итальянского футбола.

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