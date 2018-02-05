Берлускони рекомендует «Милану» сменить владельца

Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони выступил с критикой в адрес нового руководства итальянского клуба китайского предпринимателя Ли Йонхона.

«Думаю, что ему нужна замена здесь, в Италии. В свое время я совсем иначе исполнял роль президента, я всегда находился рядом с командой и футболистами. Я звонил игрокам среди недели, если кто-то получал травму, чтобы они знали о моей поддержке. В субботу перед матчем общался с футболистами о соперниках и предстоящей игре.

Вернусь ли я в «Милан»? К сожалению, теперь у меня такой возможности нет. Решение продать клуб было тяжелым, но оно уже было принято и ничего не изменить», – приводит слова Берлускони TeleLombardia.

Напомним, что итальянце руководил «Миланом» на протяжении 31 года.