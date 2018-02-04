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    Каррагер заявил, что Коутиньо не стоит 160 миллионов

    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил мнение, что «Барселона» переплатила за полузащитника Филиппе Коутиньо.

    «Потерять его посреди сезона – это плохо, но за такую цену… Коутиньо столько не стоит. Он не настолько хорош.

    Я бы продал его на 20-30 миллионов фунтов дешевле летом, зная, что он будет игроком «Ливерпуля» во второй части сезона, потому что тогда мы все еще играли в Кубке Англии, у нас есть Лига Чемпионов», – отметил Каррагер.

    Напомним, что Коутиньо перешел из «Ливерпуля» в «Барселону» этой зимой за 160 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    04.02.2018 09:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 4 февраля 2018, 22:42

      А скоко стоил этот бывший защитник,а ныне ыксперт КарраХер, ктонить знает...???

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 4 февраля 2018, 10:41

      Когда он в Ливере играл, все говорили он бесценен, а шас.... Ушёл же.. обида, что такой игрок покинул

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