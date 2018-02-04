Каррагер заявил, что Коутиньо не стоит 160 миллионов

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил мнение, что «Барселона» переплатила за полузащитника Филиппе Коутиньо.

«Потерять его посреди сезона – это плохо, но за такую цену… Коутиньо столько не стоит. Он не настолько хорош.

Я бы продал его на 20-30 миллионов фунтов дешевле летом, зная, что он будет игроком «Ливерпуля» во второй части сезона, потому что тогда мы все еще играли в Кубке Англии, у нас есть Лига Чемпионов», – отметил Каррагер.

Напомним, что Коутиньо перешел из «Ливерпуля» в «Барселону» этой зимой за 160 миллионов евро.