Президент «Наполи»: «Предлагали за Икарди 60 миллионов. Он может стать как Роналду»

Походу старый гомосек на бабу Икардиевскую глаз положил)
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что неаполитанский клуб в 2016 году предлагал за нападающего «Интера» Мауро Икарди 60 миллионов евро.
«Я предлагал за Икарди 55-60 миллионов евро. Мы даже провели переговоры по условиям возможного контракта.
Икарди – нападающий мирового класса. Он будет забивать по 40 голов под руководством Маурицио Сарри (главный тренер «Наполи» – прим. ред.). Мауро может стать как Роналду.
Сделаем ли мы еще одно предложение по Икарди? Никогда не говори никогда», – сказал Де Лаурентис.
Ранее сообщалось, что Икарди поссорился с партнерами по «Интеру».