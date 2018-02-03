Президент «Наполи»: «Предлагали за Икарди 60 миллионов. Он может стать как Роналду»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что неаполитанский клуб в 2016 году предлагал за нападающего «Интера» Мауро Икарди 60 миллионов евро.

«Я предлагал за Икарди 55-60 миллионов евро. Мы даже провели переговоры по условиям возможного контракта.

Икарди – нападающий мирового класса. Он будет забивать по 40 голов под руководством Маурицио Сарри (главный тренер «Наполи» – прим. ред.). Мауро может стать как Роналду.

Сделаем ли мы еще одно предложение по Икарди? Никогда не говори никогда», – сказал Де Лаурентис.

Ранее сообщалось, что Икарди поссорился с партнерами по «Интеру».