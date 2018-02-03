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    Президент «Наполи»: «Предлагали за Икарди 60 миллионов. Он может стать как Роналду»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что неаполитанский клуб в 2016 году предлагал за нападающего «Интера» Мауро Икарди 60 миллионов евро.

    «Я предлагал за Икарди 55-60 миллионов евро. Мы даже провели переговоры по условиям возможного контракта.

    Икарди – нападающий мирового класса. Он будет забивать по 40 голов под руководством Маурицио Сарри (главный тренер «Наполи» – прим. ред.). Мауро может стать как Роналду.

    Сделаем ли мы еще одно предложение по Икарди? Никогда не говори никогда», – сказал Де Лаурентис.

    Ранее сообщалось, что Икарди поссорился с партнерами по «Интеру».

    Источник: Football Italia

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    03.02.2018 07:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +39

      lawr19730 4 февраля 2018, 09:35

      Походу старый гомосек на бабу Икардиевскую глаз положил)

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