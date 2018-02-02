Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Икарди поссорился с одноклубниками и женой. Он стал ближе к уходу в «Реал»

Икарди поссорился с одноклубниками и женой. Он стал ближе к уходу в «Реал»

2 февраля 2018, 14:26
20

Издание Il Corriere della Sera сообщило о ссоре Мауро Икарди с партнерами по «Интеру».

В заметке источника говорится, что аргентинец поругался с Иваном Перишичем и Марсело Брозовичем после ничьей со «СПАЛом» (2:2, 22 тур Серии А). Брозович отписался от 24-летнего форварда в инстаграме, а Перишич расторг с ним дружбу на фэйсбуке.

У Икарди также конфликт с супругой и агентом Вандой Нарой. По распространенной версии, в 2013 году аргентинка развелась с Макси Лопесом ради Икарди.

На протяжении нескольких месяцев сообщается об интересе к Икарди со стороны «Реала». По информации главного тренера сборной Аргентины, Икарди готов в переходу в мадридский клуб.

В текущем сезоне Икарди забил 18 голов и отдал одну результативную передачу в 24 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 75 миллионов евро.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Испания. Примера Реал Интер Аргентина Икарди Мауро
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1517571017
Сжигает мосты перед уходом в Реал
Ответить
InterMilLano1908
1517571109
Это самый КОНЧЕНЫЙ капитан Интера за всю историю!
Ответить
lawr19730
1517573375
Пидарок нашёл видос,где Ванда отсасывает)))
Ответить
Чикомас
1517573837
С женой поссорился????? Это тема.....Да.. такое творится, а все ведущие каналы мира, словно воды в рот набрали. Ни слова... Хорошо хоть "бомбардирка" у нас есть...Все главные мировые футбольные и около футбольные новости, мы узнаем первыми...Да...ежели она его сковородкой огреет, вы уж не подведите..срочно в номер!
Ответить
Татарин за ЦСКА
1517574870
Брозович отписался от 24-летнего форварда в инстаграме, а Перишич расторг с ним дружбу на фэйсбуке. Вот как нужно ругаться.а не драться и убивать.21 век
Ответить
zigbert
1517575673
Для Реала самый подходящий момент.
Ответить
Lester84
1517577176
Это не с той женой он поссорился, которая говорила, что у него разум 40-летнего мужчины?? Судя по ситуации - на 40-летний ум он не тянет! Максимум лет на 18
Ответить
mihail200606
1517591058
отписался, расторг ... пипец.. как дети.. в раздевалке не могут разобраться штоле...
Ответить
iBragim2102
1517624961
истерики в стаде бабуинов.
Ответить
More_and_More
1517736084
Брозович отписался от 24-летнего форварда в инстаграме, а Перишич расторг с ним дружбу на фэйсбуке. Ну все, теперь точно уходит. Такое не прощается)
Ответить
Главные новости
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
2
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
1
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
5
РФС составил расписание матчей последних трех туров группового этапа Кубка России
13:39
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
4
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
9
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
12
Все новости
Все новости
«Милан» заплатит 45+20 миллионов за вингера сборной Бельгии
11:36
20-летний форвард «Кальяри» попал в реанимацию – он едва не утонул в бассейне
Вчера, 16:25
1
Фото«Ювентус» купил игрока сборной Колумбии
Вчера, 11:23
У «ПСЖ» сорвался трансфер конкурента для Сафонова
15 августа
1
Стало известно, какую звезду подпишет «Галатасарай» после Батракова
15 августа
1
Чемпион Европы-2020 завершил карьеру
14 августа
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
14 августа
26
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
13 августа
Фото«Бешикташ» объявил о переходе 35-миллионного форварда
13 августа
2
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
13 августа
3
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
13 августа
1
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
12 августа
1
Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки
12 августа
Раскрыт новый клуб Влаховича
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
11 августа
1
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
11 августа
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
11 августа
Стала известна сумма трансфера Лукаку в турецкий клуб
11 августа
ФотоМальдини нашел новый клуб – седьмой в карьере
10 августа
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
9 августа
1
33-летний Лукаку определился с новым клубом
8 августа
1
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
8 августа
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
7 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+