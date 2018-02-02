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    Икарди поссорился с одноклубниками и женой. Он стал ближе к уходу в «Реал»

    Издание Il Corriere della Sera сообщило о ссоре Мауро Икарди с партнерами по «Интеру».

    В заметке источника говорится, что аргентинец поругался с Иваном Перишичем и Марсело Брозовичем после ничьей со «СПАЛом» (2:2, 22 тур Серии А). Брозович отписался от 24-летнего форварда в инстаграме, а Перишич расторг с ним дружбу на фэйсбуке.

    У Икарди также конфликт с супругой и агентом Вандой Нарой. По распространенной версии, в 2013 году аргентинка развелась с Макси Лопесом ради Икарди.

    На протяжении нескольких месяцев сообщается об интересе к Икарди со стороны «Реала». По информации главного тренера сборной Аргентины, Икарди готов в переходу в мадридский клуб.

    В текущем сезоне Икарди забил 18 голов и отдал одну результативную передачу в 24 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 75 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    02.02.2018 14:26
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +131

      More_and_More 4 февраля 2018, 12:21

      Брозович отписался от 24-летнего форварда в инстаграме, а Перишич расторг с ним дружбу на фэйсбуке.

      Ну все, теперь точно уходит. Такое не прощается)

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 3 февраля 2018, 05:29

      истерики в стаде бабуинов.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 2 февраля 2018, 20:04

      отписался, расторг ... пипец.. как дети.. в раздевалке не могут разобраться штоле...

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      Рейтинг: +845

      Avaretz 2 февраля 2018, 17:31

      Икарди ещё тот мерзавец, увел девушку у своего друга и одноклубника, приходил к нему в дом, это не мужик а тряпка. А Ванда дешёвая стерва, как можно поступить так с мужем, вот и пришла справедливость

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 2 февраля 2018, 17:15

      Бомбардир в своём репертуаре ))))))

      0
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      Рейтинг: +116

      ron 80 2 февраля 2018, 16:52

      Какая жена, если на горизонте замаячил Реал.......

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 2 февраля 2018, 16:19

      Семейные скандалы тоже печатайте

      0
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 2 февраля 2018, 16:18

      Со всеми умудрился поссориться!

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 2 февраля 2018, 16:12

      Это не с той женой он поссорился, которая говорила, что у него разум 40-летнего мужчины?? Судя по ситуации - на 40-летний ум он не тянет! Максимум лет на 18

      -1
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Lester84 2 февраля 2018, 16:49

      По твоему, сорокалетние с жёнами не ругаются?)

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 2 февраля 2018, 16:00

      Помню в 13 году эту новость ..)

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