Икарди поссорился с одноклубниками и женой. Он стал ближе к уходу в «Реал»

Издание Il Corriere della Sera сообщило о ссоре Мауро Икарди с партнерами по «Интеру».

В заметке источника говорится, что аргентинец поругался с Иваном Перишичем и Марсело Брозовичем после ничьей со «СПАЛом» (2:2, 22 тур Серии А). Брозович отписался от 24-летнего форварда в инстаграме, а Перишич расторг с ним дружбу на фэйсбуке.

У Икарди также конфликт с супругой и агентом Вандой Нарой. По распространенной версии, в 2013 году аргентинка развелась с Макси Лопесом ради Икарди.

На протяжении нескольких месяцев сообщается об интересе к Икарди со стороны «Реала». По информации главного тренера сборной Аргентины, Икарди готов в переходу в мадридский клуб.

В текущем сезоне Икарди забил 18 голов и отдал одну результативную передачу в 24 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 75 миллионов евро.