Венгер: «Озил зарабатывает в «Арсенале» больше всех? Продление контракта с ним – самый дешевый вариант»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о продлении контракта с полузащитником Месутом Озилом.

«Если вы отпускаете футболиста, то на его место нужно покупать кого-то такого же калибра. Приходится платить за трансфер, а зарплата будет аналогичной.

Так что продление контракта с Озилом для нас – самый дешевый вариант. С другой стороны, все наши игроки хорошо зарабатывают. Очень хорошо зарабатывают», – сказал Венгер.

Новое соглашение рассчитано до лета 2021 года. По неофициальным данным, зарплата футболиста выросла с 140 тысяч до 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю – это самый высокий показатель доходов среди игроков «канониров».