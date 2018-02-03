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    Венгер: «Озил зарабатывает в «Арсенале» больше всех? Продление контракта с ним – самый дешевый вариант»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о продлении контракта с полузащитником Месутом Озилом.

    «Если вы отпускаете футболиста, то на его место нужно покупать кого-то такого же калибра. Приходится платить за трансфер, а зарплата будет аналогичной.

    Так что продление контракта с Озилом для нас – самый дешевый вариант. С другой стороны, все наши игроки хорошо зарабатывают. Очень хорошо зарабатывают», – сказал Венгер.

    Новое соглашение рассчитано до лета 2021 года. По неофициальным данным, зарплата футболиста выросла с 140 тысяч до 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю – это самый высокий показатель доходов среди игроков «канониров».

    Источник: Goal.com

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    03.02.2018 06:46
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