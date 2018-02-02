Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Краснодар» продал все билеты на игру с «Реалом». Марез продолжает скандалить в «Лестере». Дайджест событий дня

    В Италии Манчини считается фаворитом на пост главного тренера сборной.

    На «вираже» «Зенита» в матче против «Селтика» могут расположиться дети.

    «Краснодар» продал все билеты на игру с молодежкой «Реала».

    Муса забил за ЦСКА в контрольном матче, но гол не стал победным.

    Карпин в свой день рождения забил 7 голов тренерам «Кайрата».

    Гендиректор «Тосно» сообщил, что клуб присматривается к Погребняку.

    Марез снова пропустил тренировку «Лестера» и получил штраф.

    Икарди поругался с женой-агентом и одноклубниками.

    В клуб из Литвы перешел ангольский футболист благодаря фейковой информации из Википедии.

    «Кристал Пэлас» не смог приобрести Степаненко, потому что поздно обратился в «Шахтер».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2018 21:00
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog 3 февраля 2018, 03:00

      Муса вернулся и забил!Пришел,увидел,победил!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 февраля 2018, 22:16

      Продажи, конфликты и переходы!))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 2 февраля 2018, 22:00

      В Италии Манчини считается фаворитом на пост главного тренера сборной.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11