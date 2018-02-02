«Краснодар» продал все билеты на игру с «Реалом». Марез продолжает скандалить в «Лестере». Дайджест событий дня

В Италии Манчини считается фаворитом на пост главного тренера сборной.

На «вираже» «Зенита» в матче против «Селтика» могут расположиться дети.

«Краснодар» продал все билеты на игру с молодежкой «Реала».

Муса забил за ЦСКА в контрольном матче, но гол не стал победным.

Карпин в свой день рождения забил 7 голов тренерам «Кайрата».

Гендиректор «Тосно» сообщил, что клуб присматривается к Погребняку.

Марез снова пропустил тренировку «Лестера» и получил штраф.

Икарди поругался с женой-агентом и одноклубниками.

В клуб из Литвы перешел ангольский футболист благодаря фейковой информации из Википедии.

«Кристал Пэлас» не смог приобрести Степаненко, потому что поздно обратился в «Шахтер».