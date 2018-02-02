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  • «Краснодар» продал все билеты на игру с «Реалом». Марез продолжает скандалить в «Лестере». Дайджест событий дня

«Краснодар» продал все билеты на игру с «Реалом». Марез продолжает скандалить в «Лестере». Дайджест событий дня

2 февраля 2018, 21:00
3

В Италии Манчини считается фаворитом на пост главного тренера сборной.

На «вираже» «Зенита» в матче против «Селтика» могут расположиться дети.

«Краснодар» продал все билеты на игру с молодежкой «Реала».

Муса забил за ЦСКА в контрольном матче, но гол не стал победным.

Карпин в свой день рождения забил 7 голов тренерам «Кайрата».

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Марез снова пропустил тренировку «Лестера» и получил штраф.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
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Михас007
1517598044
В Италии Манчини считается фаворитом на пост главного тренера сборной.
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insider_retro
1517598975
Продажи, конфликты и переходы!))
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igormaddog
1517616045
Муса вернулся и забил!Пришел,увидел,победил!!!
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