Именинник Карпин забил 7 голов тренерам «Кайрата»

так может ему заявится играющим тренером и попылить полгодика за Ростов? а что, а вдруг!
Тренерские штабы «Ростова» и «Кайрата» провели товарищеский матч.
Встреча закончилась победой российского клуба со счетом 12:7. Семь голов на счету главного тренера ростовчан Валерия Карпина.
Напомним, сегодня специалисту исполнилось 49 лет. Клуб поздравил тренера с днем рождения.
Карпин возглавил команду в декабре. «Ростов» ушел на зимний перерыв РФПЛ в статусе 10 команды турнирной таблицы. Чемпионат возобновится в марте.