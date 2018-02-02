Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Именинник Карпин забил 7 голов тренерам «Кайрата»

    Тренерские штабы «Ростова» и «Кайрата» провели товарищеский матч.

    Встреча закончилась победой российского клуба со счетом 12:7. Семь голов на счету главного тренера ростовчан Валерия Карпина.

    Напомним, сегодня специалисту исполнилось 49 лет. Клуб поздравил тренера с днем рождения.

    Карпин возглавил команду в декабре. «Ростов» ушел на зимний перерыв РФПЛ в статусе 10 команды турнирной таблицы. Чемпионат возобновится в марте.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2018 15:53
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 3 февраля 2018, 07:08

      так может ему заявится играющим тренером и попылить полгодика за Ростов? а что, а вдруг!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1449

      spartakuz 3 февраля 2018, 01:06

      Уверен, выпусти на поле на 20-30 минут Карпина, Титова, Аленичева, Тихонова - они сыграют лучше, чем любой действующий футболист.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Colonist 2 февраля 2018, 21:46

      Карпин забил за один матч половину мячей, которые забили Кокорин с Дзюбой вместе за Зенит за полгода!:)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 2 февраля 2018, 18:03

      Даже игроки говорят, что Валера на тренировках делает такие вещи , что они не могут.., но его дело сейчас тренерское -а это, совсем другая тема!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 2 февраля 2018, 17:29

      Ай, да, Карпин, ай, да, сукин сын, вот так бы хорошо было и в тренерском деле...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 2 февраля 2018, 16:59

      М=да, уж... играть у него получается лучше, чем тренировать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu 2 февраля 2018, 16:21

      Вот,как футболист-хорош. Ещё бы,тренером стать отличным... удачи и с Днём Рождения!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11