Именинник Карпин забил 7 голов тренерам «Кайрата»

Тренерские штабы «Ростова» и «Кайрата» провели товарищеский матч.

Встреча закончилась победой российского клуба со счетом 12:7. Семь голов на счету главного тренера ростовчан Валерия Карпина.

Напомним, сегодня специалисту исполнилось 49 лет. Клуб поздравил тренера с днем рождения.

Карпин возглавил команду в декабре. «Ростов» ушел на зимний перерыв РФПЛ в статусе 10 команды турнирной таблицы. Чемпионат возобновится в марте.