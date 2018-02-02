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    «Ростов» поздравил Карпина с 49-летием

    Пресс-служба «Ростова» опубликовало поздравление в адрес главного тренера команды Валерия Карпина, которому сегодня исполнилось 49 лет.

    «Уважаемый Валерий Георгиевич!

    Руководство, тренерский штаб, игроки и все работники клуба поздравляют Вас с этой датой! От всей души желаем Вам здоровья, благополучия, профессиональных успехов и красивых побед руля нашей любимой команды.

    Пускай сбываются все мечты, а впереди Вас ожидают лишь хорошие новости!» – говорится в поздравлении.

    Источник: ФК «Ростов»

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    02.02.2018 10:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 2 февраля 2018, 19:58

      Они что с Шалимовым родились в один день и год? Они не братья?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 2 февраля 2018, 18:26

      Георгич , здоровья и спортивных побед с нашим клубом !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 февраля 2018, 17:48

      Хороший подарок был в игре с Дуклой! Так держать и наращивать обороты! Дядюн возвращается?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 2 февраля 2018, 15:45

      И Шалимову сегодня тоже 49 лет. На Карпин выглядит более молодым. Обоих с днём рождения.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 2 февраля 2018, 12:14

      Удачи с Ростовом, Валера!!

      6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 февраля 2018, 11:10


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