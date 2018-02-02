«Ростов» поздравил Карпина с 49-летием

Они что с Шалимовым родились в один день и год? Они не братья?
Пресс-служба «Ростова» опубликовало поздравление в адрес главного тренера команды Валерия Карпина, которому сегодня исполнилось 49 лет.
«Уважаемый Валерий Георгиевич!
Руководство, тренерский штаб, игроки и все работники клуба поздравляют Вас с этой датой! От всей души желаем Вам здоровья, благополучия, профессиональных успехов и красивых побед руля нашей любимой команды.
Пускай сбываются все мечты, а впереди Вас ожидают лишь хорошие новости!» – говорится в поздравлении.