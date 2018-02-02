На матче с «Селтиком» фанатскую трибуну «Зенита» могут занять дети

Директор по безопасности «Зенита» Юрий Федотов рассказал о планах на матч с «Селтиком» в Лиге Европы.

– В прошлом году УЕФА наложил дисциплинарные санкции на «Зенит». В чем они заключаются?

– Действительно на одном из последних домашних матчей группового этапа Лиги Европы на «вираже» стадиона «Санкт-Петербург» появился несанкционированный баннер, посвященный гражданину Сербии, который осужден Гаагским трибуналом. По итогам той игры дисциплинарный комитет УЕФА принял решение закрыть зону активного боления на ближайшей домашней встрече «Зенита». То есть как раз 22 февраля на ответном матче 1/16 финала ЛЕ с «Селтиком».

– Выходит, во время этой игры фанатский сектор будет пустовать?

– Клуб обязан выполнять решение УЕФА. Но мы не хотим, чтобы сектор пустовал. Сейчас «Зенит» рассматривает возможность разместить здесь на матче с «Селтиком» воспитанников Академии «Зенита» и ее филиалов. Все это в рамках программы социальной поддержки, направленной на то, чтобы на футбол ходило как можно больше детей.

– Правилам УЕФА это желание клуба не противоречит?

– Мы надеемся, что УЕФА поддержит наше предложение заполнить трибуны детьми. Разумеется, проход на игру с «Селтиком» для них будет бесплатным. А вообще, хочется верить, поводов для санкций в отношении наших болельщиков в будущем не окажется. Клуб достиг очень серьезных показателей в плане посещаемости домашней арены. На ней созданы комфортные и безопасные условия для зрителей. Поэтому рассчитываем, что и в дальнейшем «Зенит» продолжит лидировать по посещаемости матчей. А петербуржцы смогут получать удовольствие и от качества игры команды, и от пребывания на «Санкт-Петербурге».

Встреча в Глазго состоится 15 февраля, в Санкт-Петербурге – 22.