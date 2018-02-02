Спаллетти: «Конфликт в раздевалке «Интера»? Это смешно»

Сегодня «Бомбардир» писал о конфликте Мауро Икарди с партнерами по «Интеру» Ивану Перишичу и Марсело Брозовичу.

Ситуацию прокомментировал главный тренер «нерадзурри» Лучано Спаллетти.

«Конфликт в раздевалке? Вы (журналистам – прим. «Бомбардира») очень смешно об этом пишете, и болельщики могут неправильно вас понять. В нашей команде играют профессионалы, а не дети. На завтрашний матч с «Кротоне» (23 тур Серии А) придет 50 тысяч человек. В нашем положении это очень много», – сказал итальянец.

Спаллетти добавил, что Икарди пропустит матч из-за травмы.

После 22 туров чемпионата Италии миланский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице.