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    Спаллетти: «Конфликт в раздевалке «Интера»? Это смешно»

    Сегодня «Бомбардир» писал о конфликте Мауро Икарди с партнерами по «Интеру» Ивану Перишичу и Марсело Брозовичу.

    Ситуацию прокомментировал главный тренер «нерадзурри» Лучано Спаллетти.

    «Конфликт в раздевалке? Вы (журналистам – прим. «Бомбардира») очень смешно об этом пишете, и болельщики могут неправильно вас понять. В нашей команде играют профессионалы, а не дети. На завтрашний матч с «Кротоне» (23 тур Серии А) придет 50 тысяч человек. В нашем положении это очень много», – сказал итальянец.

    Спаллетти добавил, что Икарди пропустит матч из-за травмы.

    После 22 туров чемпионата Италии миланский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице.

    Источник: Football Italia

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    02.02.2018 18:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 4 февраля 2018, 09:41

      эх сдуется интер а чемпионом наполи может стать вполне

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      ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit > anri1703 4 февраля 2018, 10:05

      Уже сдулся

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