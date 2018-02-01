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    Глушаков мечтает стать тренером «Спартака»

    Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своей учебе в Высшей школе тренеров. Футболист мечтает в будущем стать тренером красно-белых.

    — Как у Вас дела с учебой в ВШТ?

    — Учиться еще до декабря. Мы познаем, узнаем что-то новое. Как игрок ты видишь все со своей колокольни. А сидя в группе с опытными ребятами, которые уже закончили карьеру, сравниваешь их рассуждения со своими. Ну и понимаешь, что век футболиста когда-то закончится. Надо думать, что делать дальше. Один из вариантов продолжения карьеры — тренерство. А там будет видно.

    — Раз пошли учиться на тренера, уже подумываете, чем займетесь по окончании карьеры?

    — Одна мечта сбылась — играть в «Спартаке». Надеюсь, вторая — тренировать «Спартак» — тоже сбудется. Все возможно. Надо стремиться. Пока я футболист, думаю о команде, об игре. А как судьба дальше сложится, кто знает?

    Может, я буду где-то около футбола, а может буду тренировать: детей или взрослых. Нужно просто жить и наслаждаться жизнью. Как Бог даст, так и будет.

    Источник: Sport24

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    01.02.2018 22:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 февраля 2018, 10:13

      правильно, стремись к мечте и она сбудется!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 2 февраля 2018, 07:40

      Мега мечта

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 2 февраля 2018, 07:05

      Мечты сбываются!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 февраля 2018, 06:17

      Да кто его знает как судьба сложится? Дай Бог-мечты сбываются.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 февраля 2018, 04:05

      ну конечно тренером а кем же ещё? хороший почин на будущее

      3
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 2 февраля 2018, 00:54

      А если это переведут Каррере? :-)

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > kotmyshka 2 февраля 2018, 02:24

      И что? По-моему здоровое желание.

      3
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      Рейтинг: +459

      77SAM 1 февраля 2018, 22:40

      Пусть сбудется мечта !

      1
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