Глушаков мечтает стать тренером «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своей учебе в Высшей школе тренеров. Футболист мечтает в будущем стать тренером красно-белых.

— Как у Вас дела с учебой в ВШТ?

— Учиться еще до декабря. Мы познаем, узнаем что-то новое. Как игрок ты видишь все со своей колокольни. А сидя в группе с опытными ребятами, которые уже закончили карьеру, сравниваешь их рассуждения со своими. Ну и понимаешь, что век футболиста когда-то закончится. Надо думать, что делать дальше. Один из вариантов продолжения карьеры — тренерство. А там будет видно.

— Раз пошли учиться на тренера, уже подумываете, чем займетесь по окончании карьеры?

— Одна мечта сбылась — играть в «Спартаке». Надеюсь, вторая — тренировать «Спартак» — тоже сбудется. Все возможно. Надо стремиться. Пока я футболист, думаю о команде, об игре. А как судьба дальше сложится, кто знает?

Может, я буду где-то около футбола, а может буду тренировать: детей или взрослых. Нужно просто жить и наслаждаться жизнью. Как Бог даст, так и будет.