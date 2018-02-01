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    Озил: «В «Арсенале» чувствую себя как дома. Однажды «пушкарь» – всегда «пушкарь»

    Полузащитник английского «Арсенала» Месут Озил рассказал, что заставило его подписать новый контракт с клубом. Немец, напомним, связан теперь с «пушкарями» до 2021 года.

    «Я все серьезно обдумывал, советовался с близкими и в итоге принял такое решение. Доверился своему сердцу. В «Арсенале» я чувствую себя как дома и мотивирован к новым высотам. Один раз «пушкарь» – всегда «пушкарь», – написал Озил.

    Ранее появлялась информация о возможном уходе немца в «Манчестер Юнайтед» или «Ювентус».

    Источник: Instagram

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    01.02.2018 20:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 2 февраля 2018, 12:52

      вся надежда на него!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +109

      Timoor8607 1 февраля 2018, 21:36

      Редкое нынче качество у современных топ футболисов, Уважение таким поступкам и людям!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 1 февраля 2018, 20:43

      Интересно, Дзюба тоже так думает?

      0
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