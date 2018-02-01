Озил: «В «Арсенале» чувствую себя как дома. Однажды «пушкарь» – всегда «пушкарь»

Полузащитник английского «Арсенала» Месут Озил рассказал, что заставило его подписать новый контракт с клубом. Немец, напомним, связан теперь с «пушкарями» до 2021 года.

«Я все серьезно обдумывал, советовался с близкими и в итоге принял такое решение. Доверился своему сердцу. В «Арсенале» я чувствую себя как дома и мотивирован к новым высотам. Один раз «пушкарь» – всегда «пушкарь», – написал Озил.

Ранее появлялась информация о возможном уходе немца в «Манчестер Юнайтед» или «Ювентус».