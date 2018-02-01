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    Бубнов: «У сборной России неплохие возможности для выхода из группы на ЧМ»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о перспективах сборной России на чемпионате мира.

    «У нас неплохие возможности для выхода из группы. Просто эти возможности надо реализовывать. Выход из группы буду считать положительным результатом для этой сборной. Такой результат – это твердая четверка.

    У того же Салаха в сборной Египта будут партнеры не те, кто у него в «Ливерпуле». Сборной России надо выигрывать два первых матча», — сказал Бубнов.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной России по групповому этапу будут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

    Источник: Спорт FM

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    01.02.2018 18:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 1 февраля 2018, 19:00

      Это действительно так

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