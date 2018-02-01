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    Тошич: «Антирекорд Акинфеева? Виноват не только Игорь»

    Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич вспомнил травму голкипера Игоря Акинфеева, которую он получил в 2012 году. Тогда вратарь получил разрыв крестообразных связок.

    «Конечно, он очень переживал по этому поводу. Вместе с тем никто не сомневался, что Акинфеев вернется, и сейчас он каждый день доказывает свой уровень. Игорь еще долго будет играть так же качественно.

    Какое было отношение в команде к антирекордной серии Акинфеева в Лиге чемпионов? Нельзя сказать, что в этой серии виноват только Игорь. Пропускает вся команда. Акинфеев много раз спасал нас, так что поражений и пропущенных мячей могло бы быть намного больше. Когда играешь против «Баварии» или «Манчестер Сити», тяжело сыграть на ноль», – считает Тошич.

    Напомним, что сербский футболист перешел из ЦСКА в «Партизан» минувшей осенью.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.02.2018 11:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 1 февраля 2018, 14:35

      Конечно, Акинфеев не виноват. Просто те, кто ему втыкает, умеют забивать лучше, чем он умеет ловить

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 1 февраля 2018, 12:58

      Эта "новость" ранее дважды публиковалась на этом сайте - весной и осенью прошлого года. Наверное работники сайта следуют поговорке :"Бог троицу любит".

      4
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 1 февраля 2018, 12:30

      Виноват НЕ Игорь!!!

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 1 февраля 2018, 12:15

      Просто ошибка вратаря - это гол. Ошибка полевого игрока (особенно группы атаки) - это всего лишь потерянный мяч. Ну и соперники, конечно, мощные у нас были. Но я, например, не жалею. Чтобы стать сильным, надо играть с сильными. Плюс есть победы над топовыми командами. Осталось теперь весь опыт вложить в матчи ЛЕ.

      1
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 1 февраля 2018, 12:03

      Зоран прав, косяки защиты не так обсуждаемы, вратарям хуже, их винят в пропущенных мячах, забывая о вине защиты.

      1
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      Рейтинг: +364

      neofizer 1 февраля 2018, 11:24

      уже забыли..

      2
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