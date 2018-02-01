Тошич: «Антирекорд Акинфеева? Виноват не только Игорь»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич вспомнил травму голкипера Игоря Акинфеева, которую он получил в 2012 году. Тогда вратарь получил разрыв крестообразных связок.

«Конечно, он очень переживал по этому поводу. Вместе с тем никто не сомневался, что Акинфеев вернется, и сейчас он каждый день доказывает свой уровень. Игорь еще долго будет играть так же качественно.

Какое было отношение в команде к антирекордной серии Акинфеева в Лиге чемпионов? Нельзя сказать, что в этой серии виноват только Игорь. Пропускает вся команда. Акинфеев много раз спасал нас, так что поражений и пропущенных мячей могло бы быть намного больше. Когда играешь против «Баварии» или «Манчестер Сити», тяжело сыграть на ноль», – считает Тошич.

Напомним, что сербский футболист перешел из ЦСКА в «Партизан» минувшей осенью.