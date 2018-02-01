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Тошич: «Антирекорд Акинфеева? Виноват не только Игорь»

1 февраля 2018, 11:17
6

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич вспомнил травму голкипера Игоря Акинфеева, которую он получил в 2012 году. Тогда вратарь получил разрыв крестообразных связок.

«Конечно, он очень переживал по этому поводу. Вместе с тем никто не сомневался, что Акинфеев вернется, и сейчас он каждый день доказывает свой уровень. Игорь еще долго будет играть так же качественно.

Какое было отношение в команде к антирекордной серии Акинфеева в Лиге чемпионов? Нельзя сказать, что в этой серии виноват только Игорь. Пропускает вся команда. Акинфеев много раз спасал нас, так что поражений и пропущенных мячей могло бы быть намного больше. Когда играешь против «Баварии» или «Манчестер Сити», тяжело сыграть на ноль», – считает Тошич.

Напомним, что сербский футболист перешел из ЦСКА в «Партизан» минувшей осенью.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Тошич Зоран
Комментарии (6)
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neofizer
1517473494
уже забыли..
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OOOVVV.
1517475785
Зоран прав, косяки защиты не так обсуждаемы, вратарям хуже, их винят в пропущенных мячах, забывая о вине защиты.
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bset
1517476533
Просто ошибка вратаря - это гол. Ошибка полевого игрока (особенно группы атаки) - это всего лишь потерянный мяч. Ну и соперники, конечно, мощные у нас были. Но я, например, не жалею. Чтобы стать сильным, надо играть с сильными. Плюс есть победы над топовыми командами. Осталось теперь весь опыт вложить в матчи ЛЕ.
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Антон bx14e
1517477445
Виноват НЕ Игорь!!!
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Dominator777
1517479130
Эта "новость" ранее дважды публиковалась на этом сайте - весной и осенью прошлого года. Наверное работники сайта следуют поговорке :"Бог троицу любит".
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APchelov
1517484956
Конечно, Акинфеев не виноват. Просто те, кто ему втыкает, умеют забивать лучше, чем он умеет ловить
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