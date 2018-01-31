Рейнгольд: «При желании Дзюба реанимирует себя в «Арсенале»

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал переход Артема Дзюбы и Артема Новосельцева из «Зенита» в тульский «Арсенал» на правах аренды.

«Самое главное — у ребят будет игровая практика. Я надеюсь, что Артем и Иван помогут тульской команде. Дзюба возьмется за ум, пересмотрит свое поведение и начнет по-другому относиться к футболу. Станет больше двигаться, больше думать о футболе. Артем – хорошее приобретение для тульского «Арсенала» и всего нашего футбола.

Человек наконец-то почувствует себя свободным и независимым от каких-либо обстоятельств. От Артема Дзюбы потребуется только одно – выходить и играть в футбол. При всем желании, что у него появится, и старании Дзюба себя реанимирует.

У Новосельцева другая позиция – защитник, поэтому ему будет полегче. Тула – это не Питер, здесь нужно просто играть стабильно и показывать, что умеешь. Иван раскрепостится и начнет показывать свой уровень. Я помню Новосельцева как подающего надежды игрока, когда он еще был в «Ростове».

Когда в футболистов верит тренер и если болельщики их примут – это дополнительное подспорье. Все у Дзюбы и Новосельцева получится», — сказал Рейнгольд.

Дзюба в текущем сезоне забил два гола и отдал одну результативную передачу в 24 матчах всех турниров. Новосельцев принял участие в одной игре и не отметился результативными действиями.