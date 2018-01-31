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  • Рейнгольд: «При желании Дзюба реанимирует себя в «Арсенале»

Рейнгольд: «При желании Дзюба реанимирует себя в «Арсенале»

31 января 2018, 19:37
8

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал переход Артема Дзюбы и Артема Новосельцева из «Зенита» в тульский «Арсенал» на правах аренды.

«Самое главное — у ребят будет игровая практика. Я надеюсь, что Артем и Иван помогут тульской команде. Дзюба возьмется за ум, пересмотрит свое поведение и начнет по-другому относиться к футболу. Станет больше двигаться, больше думать о футболе. Артем – хорошее приобретение для тульского «Арсенала» и всего нашего футбола.

Человек наконец-то почувствует себя свободным и независимым от каких-либо обстоятельств. От Артема Дзюбы потребуется только одно – выходить и играть в футбол. При всем желании, что у него появится, и старании Дзюба себя реанимирует.

У Новосельцева другая позиция – защитник, поэтому ему будет полегче. Тула – это не Питер, здесь нужно просто играть стабильно и показывать, что умеешь. Иван раскрепостится и начнет показывать свой уровень. Я помню Новосельцева как подающего надежды игрока, когда он еще был в «Ростове».

Когда в футболистов верит тренер и если болельщики их примут – это дополнительное подспорье. Все у Дзюбы и Новосельцева получится», — сказал Рейнгольд.

Дзюба в текущем сезоне забил два гола и отдал одну результативную передачу в 24 матчах всех турниров. Новосельцев принял участие в одной игре и не отметился результативными действиями.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Дзюба Артем Новосельцев Иван
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1517416913
Какое нахрен желание, он с первого дня в Зените импотент
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Kovesh
1517418028
Поиграет и с дуется.... Забьет пару в начале и все...
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Munez89
1517418510
Да не, тут изда рулю и седлу!Он на постоянку перешёл в Тулу! Не нужен он Зенита будет через пол года..
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VSt
1517419896
Есть сомнение, что Артем возродится в Арсенале. Нападающему, чтобы раскрыться, нужно или дриблингом обладать сумасшедшим, чтобы в одиночку эпизоды решать или партнеров толковых, у которых есть умение давать хитрые пасы в нужное время в нужное место. У Артема с дриблингом не очень, а в Арсенале с мастеровитыми партнерами не все хорошо. В любом случае, играть лучше, чем лавки полировать. Для Арсенала, это усиление. Удачи всем - и новичкам, и Арсеналу .
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smersh45
1517423324
а может всё и получится
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пряник929
1517423375
В мае диагноз поставлю...
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APchelov
1517427649
Рейнгольд - типичный русский! Верит в нарисованное собственной фантазией. Никто не мешал дзюбе и в Зените бегать быстрее, разве что сытый желудок )
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grafff
1517434607
при желании и кота гавкать можно научить
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