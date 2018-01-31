L’Equipe: «Челси» согласовал с «Арсеналом» трансфер Жиру за 22 миллиона

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру близок к переходу в «Челси». Как сообщается, клубы согласовали условия трансфера. «Аристократы» заплатят за француза 22 миллиона евро.

По ожиданиям, форвард подпишет с «Челси» контракт сроком на 1,5 года. Первоначально «Арсенал» рассчитывал выручить от продажи футболиста 30 миллионов фунтов стерлингов.

Жиру в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 16 матчей, в которых забил четыре гола.

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