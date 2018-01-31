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  • «Чемпионат»: «Саутгемптон» решил отказаться от борьбы за Промеса

«Чемпионат»: «Саутгемптон» решил отказаться от борьбы за Промеса

31 января 2018, 15:29
17

«Саутгемптон» решил отказаться от попыток приобрести у «Спартака» Квинси Промеса. Как сообщается, английский клуб не готов пойти на условия красно-белых.

Москвичи хотели получить за игрока 40 миллионов евро. При этом вся сумма должна была быть выплачена одним траншем. Нынешний контракт Промеса рассчитан до лета 2021 года.

В текущем сезоне футболист провел в чемпионате России 17 матчей, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Саутгемптон Промес Квинси
Комментарии (17)
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кузнецов артем
1517402796
Молодцы сами новость об инетерсе выдумали вчера, сегодня пришлось выдумать об отказе от трансфера. Новостной цикл отработан во всей красе.
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oyabun
1517403049
Слабаки бесхарактерные! Прекратили бороться после первых же трудностей. А как же англосаксонская упертость и бескомпромисность в достижении целей? )))
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Ruryu
1517403466
Как быстро,дорожает Промес!!! Изначально,об'являли 30,а святые,якобы,готовы были на 25. Теперь уже Спартак об'являет 40! Эй,кто у вас сочиняет эти новости?? Вы,хоть записывайте то,о чем пи....зди...те
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Parker8
1517408016
Промес наверное перестанет играть после этого, так бы уже с супер лиге играл с полными стадионами, а не бегал на каторги по огородам Хабаровска.
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woyser
1517409118
За такие бабки только в Россию игроков продают)
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VVM1964
1517409747
Что сдулись ? " Не можете срать - не мучайте жопу " , нам он и самим нужен .
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VVM1964
1517409811
" Дырку вам от бублика , а не Промеса "
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zigbert
1517412023
Что и следовало ожидать.
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OfaZavr
1517414478
ну вот так и ожидалось, сами придумали сами опровергли))
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dok66
1517423353
Какие 40 лямов ! !! Это чтобы отказались ! Арабские шейхи и то подумают !
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