«Чемпионат»: «Саутгемптон» решил отказаться от борьбы за Промеса

«Саутгемптон» решил отказаться от попыток приобрести у «Спартака» Квинси Промеса. Как сообщается, английский клуб не готов пойти на условия красно-белых.

Москвичи хотели получить за игрока 40 миллионов евро. При этом вся сумма должна была быть выплачена одним траншем. Нынешний контракт Промеса рассчитан до лета 2021 года.

В текущем сезоне футболист провел в чемпионате России 17 матчей, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

Следите за закрытием трансферного окна в режиме онлайн