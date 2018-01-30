«Спартак» может заплатить «Сантосу» за Вериссимо более 11 милионов

«Спартак» не оставляет попыток приобрести защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо.

По информации источника, сумма трансфера может составить более 11 миллионов евро.

Сообщается, что бразильский клуб хочет получить от продажи 22-летнего игрока не менее 9 миллионов. При этом «Сантосу» принадлежать лишь 80% прав на футболиста, остальные 20% поделены между агентами защитника.

Таким образом, если красно-белые хотят заполучить Вериссимо, то им придется повысить свое предложение до 11,25 миллиона.

В минувшем сезоне бразилец провел 43 встречи, забил один гол и получил 10 желтых карточек.