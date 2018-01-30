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  • «Спартак» может заплатить «Сантосу» за Вериссимо более 11 милионов

«Спартак» может заплатить «Сантосу» за Вериссимо более 11 милионов

30 января 2018, 16:27
22

«Спартак» не оставляет попыток приобрести защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо.

По информации источника, сумма трансфера может составить более 11 миллионов евро.

Сообщается, что бразильский клуб хочет получить от продажи 22-летнего игрока не менее 9 миллионов. При этом «Сантосу» принадлежать лишь 80% прав на футболиста, остальные 20% поделены между агентами защитника.

Таким образом, если красно-белые хотят заполучить Вериссимо, то им придется повысить свое предложение до 11,25 миллиона.

В минувшем сезоне бразилец провел 43 встречи, забил один гол и получил 10 желтых карточек.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Сантос
Комментарии (22)
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hevbn 28
1517319522
Пока очень скептически отношусь к этому трансферу , потому что бразильские защитники как правило начинают раскрываться в Италии или Испании, ну а тут 22 года спрашивается почему не уехал раньше , а сейчас почему именно в Россию ? С другой стороны есть пример Марио Фернандеса , если этот трансфер все таки состоится желаю этому Вериссимо играть за Спартак как минимум не хуже чем Марио за ЦСКА.
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OldenVad
1517320530
Федун не будет платить столько, в данном случае считаю правильно.
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VVM1964
1517321302
Ну , не знаю , не знаю ... Не дороговато ли выходит ?
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Spartanez 300
1517322013
Может пора уже закрыть эту тему с Вериссимо , не стоит он этих денег .
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mialkov
1517322073
Конечно, хотелось бы увидеть Вериссимо в составе Спартака, но платить столько? Это цена добротного защитника-европейца, а бразилец мало того что совсем юн, так еще может и не адаптироваться у нас в России!
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OfaZavr
1517323590
совсем уже эти бразильцы тронулись такими темпами цену набавлять, пусть оставят его себе.
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oyabun
1517323942
Весь ТП за него боролись, а завтра уже 31-е.. Не верю в успех сделки. Если за месяц не смогли договориться, то за день тем более не выгорит. Да и не стоит за такие деньги .
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Опорник84
1517324932
Да на кой ,он нам нужен за такие деньги! В два раза хотят больше снять! Не получится!
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Artemka69
1517327865
А нужен ли он за такие деньги??
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Полная Канистра
1517328449
1 гол и 10 желтых и такая цена - просто идиотизм безшабашный
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