Самедов пока не думает о завершении карьеры

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился своими планами на ближайшие несколько лет. По словам футболиста, он пока не думает о завершении профессиональной карьеры.

– Чем вы пятнадцать лет назад отличались от нынешней молодежи?

– Каждое поколение считает, что последующее уже не такое. Я – не исключение. Не могу сказать: хуже нынешняя молодежь нас молодых или лучше. Но то, что новое поколение совершенно другое – это точно.

– Вы даете о себе знать вашим первым тренерам из московского «Красногвардейца»?

– Конечно. Раньше, когда был жив отец, эта связь была прочнее. Сейчас уже не так, но я никого не забываю.

– На вашей позиции до сорока не играют. Уже задумывались о своем будущем в футболе? Или не в футболе?

– Конечно, я же давно играю и не мог не задумываться о том, что будет дальше. Раньше я говорил, что вряд ли свяжу свою жизнь с футболом после окончания карьеры, но сейчас я скажу лишь о том, что очень хочу играть. У меня еще полтора года будет действовать контракт со «Спартаком», я хочу набрать на этих сборах хорошие кондиции и помочь своей команде достичь максимального результата. Впереди чемпионат мира, я хочу успешно сыграть за сборную и пока не думаю об окончании карьеры. Впереди много всего интересного.