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Самедов пока не думает о завершении карьеры

30 января 2018, 10:16
6

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился своими планами на ближайшие несколько лет. По словам футболиста, он пока не думает о завершении профессиональной карьеры.

– Чем вы пятнадцать лет назад отличались от нынешней молодежи?

– Каждое поколение считает, что последующее уже не такое. Я – не исключение. Не могу сказать: хуже нынешняя молодежь нас молодых или лучше. Но то, что новое поколение совершенно другое – это точно.

– Вы даете о себе знать вашим первым тренерам из московского «Красногвардейца»?

– Конечно. Раньше, когда был жив отец, эта связь была прочнее. Сейчас уже не так, но я никого не забываю.

– На вашей позиции до сорока не играют. Уже задумывались о своем будущем в футболе? Или не в футболе?

– Конечно, я же давно играю и не мог не задумываться о том, что будет дальше. Раньше я говорил, что вряд ли свяжу свою жизнь с футболом после окончания карьеры, но сейчас я скажу лишь о том, что очень хочу играть. У меня еще полтора года будет действовать контракт со «Спартаком», я хочу набрать на этих сборах хорошие кондиции и помочь своей команде достичь максимального результата. Впереди чемпионат мира, я хочу успешно сыграть за сборную и пока не думаю об окончании карьеры. Впереди много всего интересного.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр
Комментарии (6)
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sammi91
1517296818
конечно не думает,ему ж еще за цска поиграть надо и арарат) (болельщик спартака)
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kepим
1517300277
В сборной ты точно не нужен
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bolela_16
1517300663
Мечты, мечты...
Ответить
qwieaobqwhgb
1517306213
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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Spartak 777
1517310834
Саня главное старание и здоровье , ты нам нужен так что играй )))
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DOCTOR PENALTY
1517317548
Саня совсем ещё молоденький
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