Руководство «Милана» довольно работой Гаттузо

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне высказал слова поддержки главному тренеру команды Дженнаро Гаттузо. Он также отметил, что в клубе довольны работой молодого специалиста.

«Гаттузо отлично справляется со своей работой. Ему нужно лишь время, так как он совсем недавно возглавил команду. Прошло всего два месяца, но он работает хорошо, и мы на правильном пути.

Знаю, что в коллективе его ценят и уважают. В команде складывается отличная атмосфера. Мы с оптимизмом смотрим в будущее», – приводи слова Фассоне Sky Sport Italia.

Напомним, что в конце ноября прошлого года Гаттузо сменил на посту главного тренера «Милана» Винченцо Монтеллу. Сейчас команда занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 34 очка в 22 матчах. «Россонери» также продолжают борьбу в 1/16 финала Лиги Европы и в полуфинале Кубка Италии.