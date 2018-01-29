«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести Нойера в случае ухода Де Хеа

«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру голкипера «Баварии» Мануэля Нойера. Манкунианцы намерены приобрести 31-летнего вратаря в случае ухода из команды Давида Де Хеа, может перейти в «Реал».

Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью уверен, что «Челси», скорее всего, никогда не продаст Тибо Куртуа своему конкуренту, а «Атлетико» наверняка запросит слишком большую цену за Яна Облака, поэтому немецкий голкипер рассматривается как более реальный вариант.

Напомним, Нойер в данный момент еще восстанавливается после перелома ноги, полученного на одной из тренировок «Баварии» в сентябре.