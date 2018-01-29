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  • «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести Нойера в случае ухода Де Хеа

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести Нойера в случае ухода Де Хеа

29 января 2018, 13:45
11

«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру голкипера «Баварии» Мануэля Нойера. Манкунианцы намерены приобрести 31-летнего вратаря в случае ухода из команды Давида Де Хеа, может перейти в «Реал».

Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью уверен, что «Челси», скорее всего, никогда не продаст Тибо Куртуа своему конкуренту, а «Атлетико» наверняка запросит слишком большую цену за Яна Облака, поэтому немецкий голкипер рассматривается как более реальный вариант.

Напомним, Нойер в данный момент еще восстанавливается после перелома ноги, полученного на одной из тренировок «Баварии» в сентябре.

Источник: Don Balon
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Манчестер Юнайтед Бавария Нойер Мануэль Де Хеа Давид
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1517223052
Запросы у Моура "скромные", однако.
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серега кашин
1517223155
нойеру и в баварии хорошо и вряд ли он согласиться перейти в мю
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zatonn
1517223917
"Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью уверен, что «Челси», скорее всего, никогда не продаст Тибо Куртуа своему конкуренту, а «Атлетико» наверняка запросит слишком большую цену за Яна Облака, поэтому немецкий голкипер рассматривается как более реальный вариант." Угу, а вот Мануэля Бавария за копейки отдаст в МЮ, да? Не смешите мои тапочки, такой вопрос Бавария даже рассматривать не станет!
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BARCLAYS_APL
1517224242
Т у п о й этот Эд Вудворд вообще не умеет работать отказался от Гризманна похоронил вариент Хименеса Де Хеа надо пожизненно подписать вместо этого он церемонится. Я бы лучше управлял бы любимым клубом.
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orzy
1517224851
Деньги всё решает. Времена любовь, преданность, идеология прошло, так всё может быть. Это будет супер.
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Jenea83
1517226390
В этой новости фигурируют фамилии лучших 4-х голкиперов на данный момент.(мое мнение)
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NeoNaTe
1517226940
ну а шо? бавария за космические деньги продаст, а сама молодого немца выудит откуда-нибудь
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fazl
1517230513
не надо Нойера
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Михаил_Боярский
1517289120
Х8ев им пачку а не Нойера.)))
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maratagliulin
1517550252
Де Хеа - слишком распиаренный вратарь. Постоянные новости о нём только увеличивают его цену. Это просто реклама
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