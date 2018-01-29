Неймар сомневается в переходе в «Реал», в борьбу за бразильца включился «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» намерен составить конкуренцию «Реалу» за нападающего «ПСЖ» Неймара.

Как уже ранее сообщалось, бразилец, перебравшийся в Париж прошлым летом, уже задумывается об уходе из клуба и рассматривает варианты продолжения карьеры.

«Реал» является фаворитом в борьбе за 25-летнего игрока, однако сам Неймар теперь сомневается в переходе в стан мадридцев, поскольку считает, что болельщики сливочных могут не принять его из-за его выступлений за «Барселону». При этом форвард полагает, что в АПЛ ему будет «веселее», чем в Лиге 1, и готов к переезду.