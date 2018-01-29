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  • Неймар сомневается в переходе в «Реал», в борьбу за бразильца включился «Манчестер Сити»

Неймар сомневается в переходе в «Реал», в борьбу за бразильца включился «Манчестер Сити»

29 января 2018, 12:24
8

«Манчестер Сити» намерен составить конкуренцию «Реалу» за нападающего «ПСЖ» Неймара.

Как уже ранее сообщалось, бразилец, перебравшийся в Париж прошлым летом, уже задумывается об уходе из клуба и рассматривает варианты продолжения карьеры.

«Реал» является фаворитом в борьбе за 25-летнего игрока, однако сам Неймар теперь сомневается в переходе в стан мадридцев, поскольку считает, что болельщики сливочных могут не принять его из-за его выступлений за «Барселону». При этом форвард полагает, что в АПЛ ему будет «веселее», чем в Лиге 1, и готов к переезду.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Испания. Примера ПСЖ Реал Манчестер Сити Неймар
Комментарии (8)
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Jackson88
1517219347
как уже задолбали эти утиные истории про петушка...
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Kulimen
1517219978
Куда батя скажет, туда и поедет...то же мне сомневается.
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zatonn
1517220390
Что, программа Гвардиолы 22 топовых игрока в МанСити уже начинает действовать? А говорил, денег у клуба нет... Пеп такой Пеп))))
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Lev Aleks
1517221532
Ну если всё так и есть, то борьба будет увлекательная за Неймара)))
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aaaaahhhh
1517228576
Бразильская шалашовка, - из одних рук в другие........
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1517237216
Его бы на годик в Чемпионшип на перевоспитание.
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kvm5
1517261814
когда он уже определится?
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a-rakhmatov
1517273378
Не сидится Неймару на одном месте, перепродают его и создают ажиотаж вокруг него...
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