Серия А. «Милан» выиграл у «Лацио»

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Милан» в родных стенах обыграл «Лацио». Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Джузеппе Меацца, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Эта победа позволила красно-черным набрать 34 очка и подняться на седьмое место в турнирной таблице Серии А. В активе римлян 46 баллов и третья строчка.

Чемпионат Италии. Серия А. 22-й тур

Милан – Лацио – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кутроне, 15; 1:1 – Марушич, 20; 2:1 – Бонавентура, 44.

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