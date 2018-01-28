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Серия А. «Милан» выиграл у «Лацио»

28 января 2018, 21:57
6

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Милан» в родных стенах обыграл «Лацио». Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Джузеппе Меацца, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Эта победа позволила красно-черным набрать 34 очка и подняться на седьмое место в турнирной таблице Серии А. В активе римлян 46 баллов и третья строчка.

Чемпионат Италии. Серия А. 22-й тур

Милан – Лацио – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кутроне, 15; 1:1 – Марушич, 20; 2:1 – Бонавентура, 44.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Милан Лацио
Комментарии (6)
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кузнецов артем
1517166058
Милан провел хороший матч, но честно сказать обе команды играли так себе
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Сильвербой
1517166644
Вот это сюрприз для меня, я ставил на победу римлян без вариантов! Одни разачаровали, другие удивили!
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mishavandit
1517173312
Сюрприз от Милана
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Almazovich
1517174124
неужели пошла пруха Милану!!!
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Nerlinger
1517200863
да неужто... хоть кого то...
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Su27Flanker
1517219280
Милан помогает отчасти и интеру
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